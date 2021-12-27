أفضل طريقة لإصلاح أعطال نظام iOS

هناك الكثير ممن واجهتهم في إحدى الأيام مشكلة شاشة بيضاء في هواتف أيفون، وهذه الأعطال منتشرة بشكل كبير بين الكثير من الأشخاص ممن يمتلكون أجهزة تدعم نظام iOS، وفي ذلك الحين يتعرض هاتفك للتوقف بشكل مفاجئ مما يجعل لديك رغبة شديدة في البحث عن كيفية استعادة نظام الهاتف، بالإضافة للتعرف على طريقة فتح الايفون إذا نسيت رمز القفل بدون كمبيوتر لكي تتمكن من إصلاح نظام iOS في المنزل دون الاضطرار للذهاب لمراكز صيانة، وخاصة أن هناك الكثير من البرامج التي قد تعرض جهازك لمخاطر كثيرة مثل الاختراق للبيانات أو فقدانها؛ فمن خلال هذا التطبيق لا تحتاج لكل هذا بل سيكون معك الحل المباشر لهذه المشكلات.

وظائف تطبيق Dr.Fone

عندما تواجهك مشكلة شاشة بيضاء في جهازك الأيفون هذا الأمر يكلفك الكثير من خلال البحث عبر مراكز صيانة مختلف أنواع الهواتف الذكية، وذلك حتى تتمكن من استعادة نظام الهاتف، وخاصة طريقة فتح الايفون إذا نسيت رمز القفل بدون كمبيوتر.

كانت هذه بالطبع مشكلة كبيرة تواجه الكثير والكثير ولكن هذا قبل ظهور تطبيق Dr.Fone الذي يساعدك بشكل كبير للغاية في حل هذه المشكلة وغيرها من المشاكل الآخرى التي تواجه أجهزة كثير من الأشخاص؛ فالأمر الآن مع تطبيق Dr.Fone أصبح في غاية السهولة.

إصلاح أعطال نظام iOS

يعد هذا التطبيق عبارة عن حل متكامل يمكنك من إيجاد حلول سريعة من خلاله في حالة فقدت بيانات هاتفك أو حدث عطل في نظام جهازك بشكل مفاجئ دون أخذ الحيطة والحذر لمثل هذه المشكلة، وخاصة في حالة أن صاحب الجهاز لم يكن لديه باك اب لبياناته الهامة التي تكون متوفرة على الحالة، والتي يضعه فقدانها في مأزق، حيث أن الكثير من الأشخاص أصبحت تلك الأجهزة الإلكترونية بالنسبة لهم محط اهتمام كبير لحفظ أي بيانات تتعلق بالعمل أو الدراسة أو غيرها من بيانات هامة.

كما يعد هذا التطبيق تجربة رائعة ساعدت العديد ممن واجهتهم تلك المشكلات التي ذكرناها من حيث مشاكل النظام، والرغبة في إيجاد البيانات المفقودة وغيرها من نوعية هذه المشكلات.

كما أن هناك العديد من وظائف تطبيق Dr.Fone المتميزة، حيث يقوم بعمل إصلاح أعطال نظام iOS في المنزل دون الحاجة لمراكز صيانة الهواتف مثل كلا من شعار الايفون الأبيض.

كما يعمل أيضًا على إصلاح مثل هذه المشكلات التي تتعلق بنظام iOS بدون ما يتعرض الهاتف لفقدان أي من البيانات التي تمثل أهمية كبيرة لدي الكثيرين ممن يتعطل جهازهم بشكل مفاجئ، ولا يوجد لديهم نسخ احتياطي لتلك البيانات المحملة على الهاتف.

الأمر الذي يمثل مشكلة لدى أيضًا الأشخاص ممن يوجد على هواتفهم بيانات هامة تخص العمل؛ فمن خلال هذا البرنامج ستتمكن بكل سهولة من خلال تنفيذ بعض الخطوات من استعادة بيانات هاتفك بكل سهولة دون حدوث أي مشكلات على الإطلاق مما تتعرض لها الكثير من الهواتف عند الحاجة لإصلاحها، وخاصة في حالة الذهاب لمراكز الصيانة التي تتطلب كثير من الأموال بالإضافة لإضاعة الوقت التي يستغرقه المركز في إصلاح تلك المشكلة.

إصلاح أعطال نظام Android

يمكنك من خلال Dr.Fone أن تسترجع كافة البيانات التي تم حذفها من الأجهزة التي تدعم نظام الأندرويد، كما تتمكن بكل سهولة أيضًا من حل عدد من المشكلات تتمثل في حدوث خلل في نظام الأندرويد أو أخطاء بشكل عام، وتستطيع أيضًا أن تقوم بنقل كافة بياناتك من جهاز أندرويد لآخر يعمل بنظام الأندرويد بكل سهولة، ومن أهم هذه الوظائف أيضًا سهولة إجراء باك اب للهاتف أو روت، بالإضافة إلى التمكن من حذف أي بيانات على الهاتف لا ترغب في وجودها أو كونها تمثل مساحة كبيرة على جهازك وتود التخلص منها بالكامل؛ فمن خلال Dr.Fone ستتمكن على الفور من ذلك.

مزايا برنامج Dr.Fone

تتمكن بكل سهولة من استعادة نظام الهاتف بدون المساس بأي من البيانات الموجودة عليه، لتحافظ على ذكرياتك وملفاتك الهامة.

بدون المساس بأي من البيانات الموجودة عليه، لتحافظ على ذكرياتك وملفاتك الهامة. يقوم بحل العديد من المشكلات المتداولة التي تواجه هاتفك، ومن خلال هذا التطبيق أصبحت هذه المشكلات لا تأخذ وقت ومجهود في حلها.

من أهم مميزات هذا التطبيق أنه يعمل على مختلف الأجهزة مثل الأيفون والأيباد وغيرها.

من خلال هذا البرنامج المميز يتمكن كل شخص من حل هذه المشكلات بسهولة شديدة.

يمكنك استخدام هذا البرنامج من خلال العمل على نسخة تجريبية مجانية ممتازة.

على الرغم من وظائف هذا التطبيق التي تجعلك تقوم بحل مختلف المشكلات التي تواجه جهازك إلا أن استخدامك للتطبيق سيكون بمنتهى السهولة.

خطوات استخدام البرنامج

يمكنك من خلال بعض الخطوات البسيطة استخدام هذا البرنامج لحل تلك المشكلات التي تواجه جهازك، وتتمثل تلك الخطوات في كلا من:

الخطوة الأولى:

توصيل جهازك بالكمبيوتر، وذلك من خلال استخدام كابل USB، وعند ظهور البرنامج على جهازك عليك الضغط على أيقونة البدء. ثم يتم بعد ذلك ظهور كافة البيانات الخاصة بجهازك، وفي ذلك الحين عليك القيام بالضغط على أيقونة التالي لاستكمال الإجراءات.

الخطوة الثانية:

في حالة كان جهازك لا يعمل بالشكل المعتاد، سيتطلب منك الأمر تشغيل الجهاز على وضعية DFU، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

إيقاف تشغيل الجهاز الخاص بك. والقيام بالضغط على زر خفض الصوت والتشغيل في آن واحد لمدة 10 ثواني. بعد ذلك اترك زر التشغيل واستمر في الضغط على انخفاض الصوت حتى يصبح الجهاز في وضعية DFU.

الخطوة الثالثة:

وصولا الخطوة النهائية لاستعادة النظام عليك تحديد الطراز الخاص بهاتفك بشكل صحيح مع ذكر معلومات الفيرموير ثم أخيراً عليك الضغط على أيقونة تنزيل ليتم على الفور إتمام المهمة بنجاح.

الخلاصة:

يعد هذا التطبيق من أنجح التطبيقات لإصلاح أعطال نظام iOS في المنزل التي تساعدك بشكل ممتاز في حل مشكلة شاشة بيضاء، والتي يمكنك أيضًا من إيجاد طريقة فتح الايفون إذا نسيت رمز القفل بدون كمبيوتر، ومن خلاله أيضًا تتمكن من استعادة نظام الهاتف بدون أن يتعرض جهازك لفقد بيانات مهمة مثلما يواجه الكثيرين من نوعية هذه المشاكل، كما أنه يعد من أكثر البرامج الموثوق بها من خلال استخدامها؛ فلا تتسبب لجهازك في أي نوع من المخاطر التي قد تتعرض لها جراء استخدام أي من البرامج الأخرى، كما أنه أيضًا يجعلك لست بحاجة للذهاب لمراكز صيانة الهواتف الذكية لإيجاد حل لتلك المشكلة.