شفق نيوز- متابعة

حذرت القائمة بأعمال عميد كلية العلوم الطبيعية في جامعة التعليم الروسية إيرينا ليالينا من حك مكان لدغ البعوض تفاديا للعدوى، كما قدمت نصائح حول أفضل طريقة لعلاج لدغات البعوض لدى الأطفال.

وتقول ليالينا: "من الأفضل استخدام منتجات صيدلانية خاصة (هلام/كريمات) ذات تأثير مضاد للهيستامين أو مبردة. ويمكن في المنزل، صنع عجينة من صودا الخبز والماء ووضعها على اللدغات - ستختفي الحكة بالتأكيد. أما المحاليل كالمحلول الأخضر فلا تعالج الحكة؛ بل تجفف الجلد وتصبغه، ما يصعب رؤية الالتهاب".

وأضافت ردا على سؤال بشأن تغطية موضع اللدغة بلصقة: "لماذا لا يجب حكها؟ هذا سؤال شائع جدا. أولا، قد يؤدي ذلك إلى العدوى، فهناك الكثير من البكتيريا تحت الأظافر، والحك جرح مفتوح قابل للعدوى.

وثانيا، بحسب ليالينا، يبطئ التهيج المستمر (الحك) من تجدد الأنسجة، وقد يؤدي الحك الشديد إلى ظهور بقع وندوب. لذلك يمكن تغطية موضع اللدغة، ولكن باستخدام ضمادة مضادة للبكتيريا، وسيشكل هذا حاجزا ماديا، يمنع الطفل من حك مكان اللدغة، ويحمي الجرح من الأوساخ".