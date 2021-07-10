فريق طبي يجري عملية جراحية نادرة جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة المثنى، يوم السبت، عن نجاح عملية جراحية نادرة أجريت لاستئصال "الفطر الأسود" من أحد المرضى.

وذكرت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن فريقاً جراحياً أجرى في مستشفى الحسين التعليمي بمدينة السماوة، عملية نادرة لمريض يبلغ من العمر 34 عاماً لاستئصال الفطر الاسود.

وبينت أن المريض كان يعاني من صداع شديد وخدر في نصف الوجه الأيسر والفم، كما أن نظره تأثر وتحددت حركة العين اليسرى، مضيفة أنه بعد الفحص السريري والناظوري تبين أنه مصاب بمرض الفطر الاسود.

وأوضحت الدائرة؛ أن العملية استغرقت نحو ساعة كاملة لاستئصال الفطر بالكامل من الجيب الانفي الايسر وحول محجر العين وتحت التخدير العام، مؤكدة أن المريض خرج بعد العملية لاستكمال العلاج في الردهة وهو الان تحت الرعاية الطبية والمتابعة و بصحة جيدة.

وأوضحت الدائرة ان الفريق الجراحي تألف من طبيب اختصاص جراحة الأنف والأذن والحنجرة الدكتور حبيب عبد علي الفيداوي، وطبيب اختصاص تخدير الدكتور حسين محمد لازم، وطبيب مقيم اقدم تخدير الدكتور حسنين علي نعمة، والممرض الجامعي مصطفى شيال خلف، ومساعد جراح رجاء كاظم بدر، ومساعد مخدر سوسن حسون عبد الله، وموظف الخدمة حسام صاحب عبد العباس.

يشار إلى أن الفطر الأسود مرض غير معدي يسببه نوعاً من الفطريات الانتهازية التي تستغل الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة.