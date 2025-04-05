فريق طبي عراقي ينقذ حياة شاب إيراني بعد توقف مفاجئ في قلبه

شفق نيوز/ تمكن فريق الطوارئ في مستشفى الحكيم العام بمحافظة النجف، من إنقاذ حياة شاب إيراني بعد أن وصل إلى ردهة الطوارئ وهو في حالة توقف قلبي مفاجئ.

وذكرت المستشفى في بيان اليوم السبت، أنه أجريت له عملية الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) بشكل فوري إلى جانب تنفيذ الإجراءات الإسعافية الأولية كافة والمنقذة للحياة، وبعد جهود مكثفة استجاب المريض للعلاج وعادت إليه العلامات الحيوية.

ووفقا للبيان، فإنه عقب استقرار حالته الأولية تم نقل الشاب إلى مستشفى النجف التعليمي لغرض إكمال العلاج في وحدة العناية القلبية (RCU).

وأشارت المستشفى إلى أن، هذه الاستجابة السريعة تاتي ضمن جهود الكوادر الطبية في إنقاذ الأرواح وتقديم الرعاية الصحية الطارئة بأعلى المستويات.

ومن جانبه قدم طارق الشيباني مدير مستشفى الحكيم العام شكره الى جميع الفريق الطبي من أطباء وممرضين وصيادلة على هذه سرعة الاستجابة لإنقاذ حياة الشاب إيراني الجنسية، مردفا بالقول، إن هذا ان دل على شيئ انما يدل على روح التفاني والإخلاص في عملهم الإنساني .