فريق طبي عراقي يستخرج "طقم أسنان" من قولون سيدة ثلاثينية.. صور

شفق نيوز/ أفادت دائرة صحة محافظة كركوك، يوم الثلاثاء، بإخراج "طقم أسنان" من قولون مريضة تبلغ من العمر 38 عاماً بعد إجراء عملية جراحية كبرى وطارئة في مستشفى آزادي التعليمي.

وأوضحت اختصاصية الجراحة العامة والطبيبة المشرفة على العملية الجراحية، الدكتورة هست عبداللطيف، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المريضة (ف. م) البالغة من العمر 38 عاماً، وصلت إلى شعبة الطوارئ في مستشفى آزادي التعليمي وكانت تعاني من ألم شديد وانتفاخ في البطن لمدة خمسة أيام مع تقيؤ مستمر".

وأضافت عبداللطيف، "وبعد إجراء جميع الفحوصات السريرية والمختبرية والأشعة تبين وجود جسم غريب في القولون (طقم أسنان) مما سبب انسداداً في الأمعاء الغليظة، وتم إدخالها على الفور إلى صالة العمليات الجراحية، وأُجريت لها عملية طارئة بفتح البطن، وتم رفع الجسم الغريب (طقم أسنان) من القولون المستعرض الذي كان طويلاً أكثر من المعتاد ويمتد إلى منطقة الحوض بنجاح".

وتابعت، "كما تم فتح التصاقات وأربطة ولادية كانت تصل إلى أجزاء القولون مع بعضها، مما أدى إلى توقف حركة الأمعاء".

وأشارت إلى أن "العملية استغرقت ساعة من الوقت، وبعد متابعتها والإشراف المستمر على حالتها لمدة خمسة أيام في الردهة الجراحية، تم إخراجها من المستشفى بحالة صحية مستقرة وجيدة".