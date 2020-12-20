فرنسي يسجل رقما قياسيا جديدا بالبقاء في وعاء مع الجليد

شفق نيوز/ قالت صحيفة La Voix du Nord، إن الفرنسي رومين فاندندورب، سجل رقما قياسيا عالميا جديدا، في البقاء في حاوية مع الجليد. وتمكن من البقاء فيها لمدة ساعتين و 35 دقيقة و 33 ثانية.

ونقلت الصحيفة عن فاندندورب: "أنا سعيد جدا. لقد تم إثبات أنه لا داعي لأن تكون سوبرمان لكي تتمكن من تنفيذ مغامرة من هذا النوع. إذا كان لديك حلم، فعليك التمسك به".

وأشارت الصحيفة، إلى أن رومان فاندندورب، البالغ من العمر 34 عاما، تدرب لمدة عامين قبل أن يقوم بمحاولته هذه.

وذكرت الصحيفة، أن مجموعة من ممثلي كتاب "غينيس" للأرقام القياسية، راقبت عملية تحطيم الرقم القياسي.

وقام فاندندورب، الذي يعمل في القطاع الطبي، بالنزول في وعاء خاص شفاف مملوء بالثلج المجروش، وصلت درجة الحرارة فيه إلى -18 درجة مئوية.

وقال فاندندورب: "من الخارج، يبدو أنك رجل عادي يقف في صندوق به مكعبات ثلج، لكنني أؤكد لكم أني أشعر بالكثير يحدث بداخلي. إذا كنت أتحكم في كل شيء خلال الساعة الأولى، ففي باقي الوقت كان علي أن أبقى مركزا للسيطرة على القشعريرة".

وفقا لموقع كتاب "غينيس" للأرقام القياسية، سجل الرقم القياسي السابق، جين سونغ تشاو من الصين في 4 سبتمبر 2014. ووقف المذكور في الجليد حتى رقبته، لمدة ساعة و 53 دقيقة.

https://twitter.com/lavoixdunord/status/1340340586310754305