فرنسا.. محاكمة 50 رجلاً اغتصبوا امرأة بمساعدة زوجها لعشر سنوات

شفق نيوز/ تحاكم السلطات الفرنسية 50 آخرين بتهمة اغتصاب امرأة بمساعدة زوجها الذي دعا 80 رجلاً لاغتصابها ووثق ذلك بـ20 ألف صورة وفيديو.

وقالت جيزيل بيليكوت (72 عاما) إن "الشرطة أنقذت حياتها" عندما حققوا في جهاز كمبيوتر زوجها، دومينيك بيليكوت، في نوفمبر 2020، بعد أن ضبطه حارس أمن يصور من تحت تنانير نساء في سوبر ماركت بالقرب من منزلهما في قرية في جنوب فرنسا، وفقا لصحيفة "الغارديان".

وقالت الشرطة إنها عثرت على ملف يحمل عنوان "انتهاكات" على قرص صلب خارجي متصل بجهاز الكمبيوتر الخاص بزوجها، يحتوي على 20 ألف صورة وفيلم لزوجته وهي تتعرض للاغتصاب لنحو 100 مرة.

وفي سردها للموقف الذي شهدته في نوفمبر 2020، عندما عرضت عليها الشرطة لأول مرة صورا وفيديوهات ملتقطة خلال عشر سنوات من الاعتداء الجنسي الذي دبره زوجها، قالت بيليكوت، التي كان يخدرها زوجها حتى تفقد وعيها، للمحكمة: "لقد انهار عالمي. بالنسبة لي، كان كل شيء ينهار. كل ما بنيته على مدى 50 عاما".

وأضافت أنها بالكاد تعرفت على نفسها في الصور، قائلة إنها كانت بلا حراك و"قد ضحي بي على مذبح الرذيلة. لقد اعتبروني مثل دمية خرقة، مثل كيس قمامة".

وتابعت أنها "كانت مخدرة، وأسيئت معاملتها، وكشخص ميت على سرير - بالطبع الجسد ليس باردا، إنه دافئ، لكن الأمر كما لو كنت ميتة". وقالت للمحكمة إن الاغتصاب لم يكن كلمة مناسبة بما فيه الكفاية، بل كان تعذيبا.

وقالت لهيئة من خمسة قضاة إنها لم تجد الشجاعة لمشاهدة اللقطات إلا في مايو من هذا العام. وأضافت: "بصراحة، هذه مشاهد رعب بالنسبة لي".

وقد تنازلت جيزيل بيليكوت، التي أُشير إليها باسمها الأول في المحكمة، عن حقها في عدم الكشف عن هويتها من أجل عقد المحاكمة علنا، بدعم من أطفالها البالغين الثلاثة. وقالت إنها ستدافع "بالنيابة عن جميع النساء" اللاتي تعرضن للاعتداء أثناء تخديرهن، ولضمان "عدم معاناة أي امرأة من هذا الأمر".

وقالت الشرطة إنه بين عامي 2011 و2020، قام دومينيك بيليكوت بسحق أقراص منومة وأدوية مضادة للقلق وخلطها في وجبة العشاء لزوجته أو في نبيذها في منزلهما في مازان، بالقرب من كاربنترا في بروفانس. ثم دعا رجالا لاغتصابها والاعتداء عليها جنسيا، واتصل بهم عبر غرفة دردشة على الإنترنت.

وقال المحققون إن الرجال المتهمين الذين دعاهم زوجها تلقوا تعليمات بتجنب أي نوع من العطور أو دخان السجائر لتجنب تنبيه زوجته والمغادرة إذا تحركت. ويحاكم خمسون رجلا بتهمة المشاركة في الاغتصاب والإساءة.

وبصوت هادئ وواضح، أخبرت جيزيل بيليكوت المحكمة كيف تزوجت هي وزوجها عندما كانا في الحادية والعشرين من العمر، وأنجبا ثلاثة أطفال، ولديهما سبعة أحفاد، وكانا قريبين جدا. وقالت: "لم نكن أغنياء لكننا كنا سعداء. حتى أصدقاؤنا قالوا إننا الزوجان المثاليان".

وقالت للمحكمة إنها دون أن تعلم أنها كانت تحت تأثير المخدرات بانتظام في الليل، بدأت تواجه صعوبات في تذكر الأشياء والتركيز وحتى أنها كانت تخشى ركوب القطار. وقالت إنها فقدت وزنها وفي مرحلة ما واجهت صعوبة في التحكم في ذراعها.

وعندما سألها القاضي عما إذا كانت قد عانت من أمراض النساء، أجابت: نعم. وقالت إن الفحوصات الطبية أثناء التحقيق الذي أجرته الشرطة أظهرت أنها مصابة بالعديد من الأمراض المنقولة جنسيا.

وتضم قائمة الرجال الخمسين الذين يحاكمون مع زوجها عضوا في المجلس المحلي وممرضات وصحفيا وضابط شرطة سابق وحارس سجن وجندي ورجل إطفاء وموظفا حكوميا، وكان العديد منهم يعيشون في محيط مازان، وهي بلدة يبلغ عدد سكانها نحو 6000 نسمة. وكان عمر الرجال بين 26 و73 عاما وقت اعتقالهم.

ونفى العديد من المتهمين التهم، وقالوا للشرطة إنهم لم يعرفوا أن جيزيل بيليكوت لم تكن شريكة راغبة بالجنس، واتهموا زوجها بخداعهم. ولم يتمكن المحققون من تحديد وتعقب أكثر من 30 رجلا آخرين تم تسجيلهم بالفيديوهات.

ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة في أفينيون أربعة أشهر. ويواجه دومينيك بيليكوت (71 عاما)، والمتهمون الخمسون الآخرون عقوبة السجن لمدة 20 عاما إذا أدينوا بالاغتصاب.