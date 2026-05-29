فرنسا تعلق مشاركتها بمسابقة "ملكة جمال الكون"

شفق نيوز- باريس

أعلنت منظمة ملكة جمال فرنسا رسميًا تعليق مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الكون اعتبارًا من نسخة عام 2026، مؤكدة أن قيم وهوية المسابقة الفرنسية لم تعد تتوافق مع التوجهات والتطورات الأخيرة التي شهدتها المسابقة العالمية.

وأوضحت المنظمة، في بيان رسمي، أن قرار الانسحاب جاء بعد مراجعة شاملة للأحداث والمشكلات التي رافقت نسخة عام 2025 من مسابقة "ملكة جمال الكون"، معتبرة أن المسابقة شهدت خلال الفترة الأخيرة سلسلة من الأزمات والجدل التنظيمي، ما أثار تساؤلات واسعة بشأن مسارها ومستقبلها.

وأضاف البيان أن منظمة "ملكة جمال فرنسا"، التي ارتبط اسمها منذ أكثر من قرن بالأناقة والرقي، رأت أن الحفاظ على هويتها وقيمها بات أولوية، في ظل ما وصفته بعدم انسجام رؤيتها مع التوجهات الحالية للمسابقة الدولية.

ويُعد هذا القرار من أبرز التطورات في عالم مسابقات الجمال، إذ تُعتبر فرنسا من أكثر الدول حضورًا وتأثيرًا في تاريخ مسابقة "ملكة جمال الكون"، ما يجعل غياب ممثلتها عن نسخة 2026 حدثًا لافتًا أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين والمهتمين بالمسابقة حول العالم.

ومن المقرر أن تُقام النسخة الخامسة والسبعون من مسابقة "ملكة جمال الكون" في نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، على مدرج خوسيه ميغيل أغريلوت بمدينة سان خوان.