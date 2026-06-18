فرنسا.. تعديل دوام المدارس وإلغاء رحلات القطارات بسبب الحر

شفق نيوز- باريس

تسببت موجة حرّ جديدة في فرنسا، يوم الخميس، بإلغاء عشرات رحلات القطارات وتعديل ساعات الدوام في المدارس أو إلغاء الصفوف بالكامل، فيما يتوقع أن تصل الحرارة إلى 40 درجة مئوية في الأيام القليلة المقبلة.

ورغم أن فصل الصيف لا يبدأ رسمياً قبل الأحد، إلا أن هذه الموجة في الثانية التي تضرب فرنسا في 2026 بعد أيام ارتفعت فيها الحرارة إلى مستويات قياسية الشهر الماضي في نصف مناطق البلاد.

وأُعلن مستوى إنذار برتقالي في ربع البلاد، بما في ذلك باريس، وهو ثاني أعلى مستوى، ودعت السلطات السكان إلى توخي "الحذر الشديد" والإكثار من شرب الماء.

وأفادت هيئة الأرصاد الوطنية "ميتيو فرانس" بأنها تتوقع تواصل موجة الحر الأسبوع المقبل لتبلغ ذروتها الأحد أو الاثنين عندما تبلغ الحرارة 40 درجة مئوية بما في ذلك في العاصمة الفرنسية.

ومن شأن الانقلاب الصيفي الأحد، وهو أطول أيام السنة، أن يزيد من ارتفاع درجات الحرارة بسبب سطوع الشمس لساعات أطول.

وسيقرر رؤساء بلديات عدة مدن في أنحاء البلاد حيث ما زالت المدارس غير مجهزة بما يكفي للتعامل مع الحر الشديد، بشأن إن كانوا سيعلّقون الدراسة.

وأعلنت مدارس عدة عن تعديلات في ساعات الدراسة اعتباراً من بعد ظهر الخميس بسبب موجة الحر، بحسب السلطات الأكاديمية والنقابات ووثائق اطلعت عليها وكالة "فرانس برس".

في باريس، عدّلت نحو عشر مدارس ترتيباتها ليومي الخميس والجمعة، وفي مدينة تور في وادي اللوار، وقال رئيس البلدية إيمانويل دوني، إنه لن يتردد في إغلاق 58 مؤسسة تعليمية في المدينة إذا أصبح الحر شديداً للغاية، مضيفاً: "عندما تصل الحرارة إلى أربعين درجة، سأُغلق المدارس".

وخلال موجة حر شهدتها البلاد في حزيران/ يونيو العام الماضي، تم إغلاق نحو 2200 مدرسة في أنحاء البلاد.

وألغت شركة السكك الحديد الفرنسية "إس إن سي إف" 71 رحلة قطار بعيدة بين الخميس والاثنين لـ"تفادي أعطال محتملة في أجهزة التكييف بسبب درجات الحرارة المرتفعة جداً".

ويُحذّر العلماء من أن موجات الحر في أوروبا باتت أكثر تكراراً نتيجة تغيّر المناخ.