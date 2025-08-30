فرقة عراقية تحصد جوائز دولية في مهرجان الأردن (صور)

شفق نيوز – عمان

أعلن قصر الثقافة والفنون في كركوك، يوم السبت، تهنئته لفرقة "هەوار للمسرح" بعد تحقيقها إنجازاً دولياً بحصولها على جائزة أفضل مخرج وأفضل سينوغرافيا عن عرضها المسرحي "نبات"، الذي مثّل العراق في مهرجان مسرح الرحالة الدولي للفضاءات المغايرة في الأردن.

وقال مدير القصر الثقافي في كركوك، يوسف الطيب، لوكالة شفق نيوز، إن هذا الإنجاز "يمثل فخرًا كبيرًا للمسرح الكركوكي والعراقي، ويعكس الإمكانات الإبداعية التي تمتلكها فرق المدينة في مجالات الفنون المختلفة"، متمنيًا للفرقة "مواصلة النجاحات ورفع اسم كركوك والعراق عاليًا في المحافل العربية والدولية".

ويُعد العرض المسرحي "نبات" من الأعمال الفنية التي لاقت إشادة واسعة في المهرجان، لما حمله من أفكار مبتكرة وأداء احترافي دمج بين الإخراج المتميز والسينوغرافيا العصرية، ما أهّل الفرقة للفوز بجائزتين بارزتين وسط منافسة قوية مع فرق مسرحية من عدة دول عربية وأجنبية.

وتأسست فرقة "هەوار للمسرح" في كركوك، قبل أكثر من عقد، وتُعرف بإنتاجها لعروض مسرحية جريئة تدمج بين الحداثة والتراث، وتناقش قضايا إنسانية واجتماعية وثقافية تهم المجتمع العراقي.

وسبق للفرقة أن شاركت في مهرجانات محلية وعربية عدة، محققة حضورًا متميزًا يعكس تطور الحركة المسرحية في كركوك.

أما عرض "نبات"، الذي توّج في الأردن، فيتناول بأسلوب رمزي قصة الصراع بين الحياة والموت والأمل واليأس، مسلطاً الضوء على قدرة الإنسان في النهوض رغم التحديات، وقد أشاد النقاد بالطرح الفني للعمل وما تضمنه من رمزية عميقة وإخراج بصري مبتكر.

ويأتي هذا الفوز، تتويجًا لمسيرة من العمل الدؤوب لفرقة "هەوار"، التي تسعى إلى تطوير المسرح في كركوك وجعله نافذة فنية وثقافية تعبّر عن قضايا المجتمع المحلي وتوصل رسالته إلى العالم.