فرض قيود غير مسبوقة على برنامج رامز جلال في رمضان 2021

شفق نيوز/ أكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، كرم جبر، أمس السبت، أنه سيبحث في الإجراءات التي ينص عليها قانون المجلس ولائحة الجزاءات تجاه برامج المقالب أو التسلية التي تسخر من الفنانين لا سيما في شهر رمضان.

وأوضح جبر لأنه يقصد أي برنامج يسخر من الفنان المصري بصرف النظر عن الأسماء، مبينا أن أكبر جزاء يوقع على هذه البرامج أن يقف الرأي العام ضدها، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وقال: "التسلية بالسخرية من أسوأ أنواع البرامج، وأناشد الفنانين بالابتعاد عن هذه البرامج لأن الفنان قيمة ومثل، وسنبحث في الإجراءات التي ينص عليها قانون المجلس ولائحة الجزاءات".

وتأتي تصريحات رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، كرم جبر، بعدما عقد ورشة عمل الأربعاء الماضي حول الدراما وتأثيرها في المجتمع بحضور عدد من الفنانين والمنتجين والمؤلفين، لا سيما مع قرب حلول شهر رمضان.

وانتقد جبر خلال الورشة فكرة السخرية من الفنانين في بعض البرامج الرمضانية، وقال إن

"الفنان يقود الفكرة والرأي، لا يجوز أن أستضيفه في برنامج وألطخ وجهه بالدهانات الحمراء والخضراء، وأجعله يبكي ويصرخ لأنك كفنان ملك للمجتمع، وليس ملك لمن يدفع لك".

يشار إلى أن الفنان المصري، رامز جلال، يحتل الصدارة في برامج المقالب خلال شهر رمضان، ودائما ما تعرض لانتقادات بسبب إهانة ضيوفه من الفنانين وجعلهم يصرخون ويبكون في برامجه.

وفي شهر نيسان/ أبريل 2020، قررت نقابة الإعلاميين منع ظهور رامز جلال، مقدم برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" عبر أي وسيلة اعلامية تبث داخل مصر، لحين توفيق أوضاعه القانونية.

وجاء في بيان نشرته النقابة: "بالإشارة إلى ما ورد بتقرير المرصد الخاص في نقابة الإعلاميين بشأن الخروقات والتي ينتهجها برنامج رامز مجنون رسمي لمقدمه رامز جلال على قناة "إم بي سي مصر"، وبالإشارة إلى ما ورد ببيان مستشفى الأمراض النفسية والعصبية ضد البرنامج سالف الذكر، وبالإشارة إلى تضرر الكثير من المواطنين لمحتوى البرنامج سالف الذكر".

وتابع البيان: "وبعد الاطلاع على الدستور في مادته العاشرة والتي تنص على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، وفي مادته 51 على أن الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها".

وأكمل البيان: "وبعد الاطلاع على قانون نقابة الإعلاميين في مادته الثالثة، والتي تنص على الآتي، تهدف النقابة إلى ضمان آداء الإعلامي لرسالته في تبصير المجتمع بقضاياه والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، في إطار الالتزام بأحكام الدستور والقانون وميثاق الشرف الإعلامي".

وأتم البيان: "قررنا منع ظهور رامز جلال، مقدم برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" عبر أي وسيلة إعلامية تبث داخل مصر، لحين توفيق أوضاعه القانونية".