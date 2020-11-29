فرصة لكل رجل أصلع.. تطبيق إلكتروني يساعدك في إيجاد شريك الحياة

شفق نيوز /سعى رجل أعمال بريطاني إلى مساعدة الرجال "الصلع" على إيجاد الحب، والتغلب على عقدة فقدان الشعر التي تمنعهم من الدخول في علاقات عاطفية من خلال تطبيق إلكتروني صنع لهم خصيصا.وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن المواعدة عبر الإنترنت، أصبحت تجربة مروعة، خصوصاً إذا واعدت المرأة أو الرجل شخصا ممن يطلق عليهم "hatfishing" وهو مصطلح يشير إلى شخص يخدع شريكته التي تعرفت عليه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال ارتداء قبعة في كل موعد يتقابلان فيه، لإخفاء الصلع الذي يعاني منه.التطبيق يقلل الشعور بالإحراج

وفي محاولة للتقليل من وصمة العار التي تنتاب البعض بسبب كونه أصلعا، قام ديفيد منيز، من تشيستر، بإنشاء تطبيق للمواعدة للرجال الصلع وأطلق عليه" bald dating" والموقع مخصص لمن لديه رأس أصلع أو شعر خفيف، أو الرجال الذين يفضلون شريكة حياتهم صلعاء.صاحب التطبيق بريطاني أصلع

وأوضح مينز، أنه بالرغم من الصلع الذي أصابه إلا إنه لم يكن لديه مشكلة معه، ولكن الفكرة بدأت عندما سمع قصصاً عن مصطلح "hatfishing" وأنه عليه أن يفعل شيء لتقليل الإحراج الذي يشعر به بعض الرجال أو النساء الذين فقدوا أو مازالوا يفقدون شعرهم، وهم عزاب.