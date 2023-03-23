فرصة ثمينة.. فنلندا الأسعد عالمياً تعرض تجربتها على 10 أشخاص لتعلمها

شفق نيوز / أطلقت مؤسسة فنلندية، برنامجاً لزيارة البلاد وتعليم الأشخاص كيفية أن يكونوا سعداء مثل سكان البلاد، وذلك بعد فوز فنلندا للمرة السادسة توالياً كأسعد دولة في العالم.

وتعرض مؤسسة (Visit Finland قم بزيارة فنلندا)، على " 10 أشخاص سيتم اختيارهم فرصة زيارة البلاد وتعلم كيفية أن تصبح شخصاً سعيداً مثل سكان فنلندا عبر دورة متخصصة عن السعادة مدتها 4 أيام في شهر حزيران المقبل".

وتتولى المؤسسة " إقامة هؤلاء الأشخاص داخل منتجع فاخر وتغطية كافة مصاريف الإقامة والسفر وغيرها من الوسائل الترفيهية".

كما تتضمن الرحلة "جلسات مع خبراء فنلنديين للتعرف على الحرف الطبيعية والطعام والرفاهية والصحة والتوازن".

وكان السبب في اختيار فنلندا، كأسعد دولة في العالم، وفقاً لتقرير السعادة العالمي وهو أحد إصدارات شبكة حلول التنمية المستدامة، هو ضمها آلاف البحيرات والغابات الشاسعة، واشتهارها بنظام رعاية واسع النطاق وثقة سكانها الكبيرة تجاه الجهات الحكومية إضافة إلى معدلات منخفضة من عدم المساواة بين المواطنين البالغ عددهم ما يزيد عن 5.5 ملايين نسمة".