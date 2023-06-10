"فرحة للبلد".. العثور على أطفال أحياء تاهوا في الغابة 40 يوما

شفق نيوز / أعلن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، يوم السبت، العثور على أربعة أطفال من السكان الأصليين للبلاد أحياء في جنوب كولومبيا بعد أكثر من خمسة أسابيع من تحطم الطائرة التي كانوا يستقلونها في غابة كثيفة.

وأنقذ الجيش الأطفال بالقرب من الحدود بين إقليمي كاكيتا وجوافياري في كولومبيا، بالقرب من مكان تحطم الطائرة الصغيرة.

وقال بيترو في رسالة عبر تويتر "فرحة للبلد بأسره! الأطفال الأربعة الذين فقدوا... في الغابة الكولومبية أحياء على ما يبدو".

وأضاف: "كانوا معا وفي حالة ضعف، فلنسمح للأطباء بفحصهم، لقد وجدوهم وهذا يجعلني سعيدا للغاية"، لافتاً إلى أن الأطفال دافعوا عن أنفسهم بمفردهم في وسط الغابة.

وكانت الطائرة من طراز سيسنا 206، تقل سبعة أشخاص على طريق بين أراراكوارا بإقليم أمازوناس وسان خوسيه ديل جوافياري، وهي مدينة في إقليم جوافياري، عندما أطلقت استغاثة بسبب عطل في المحرك في الساعات الأولى من يوم الأول من مايو/أيار الماضي.

ولقي ثلاثة بالغين بينهم الطيار حتفهم نتيجة تحطم الطائرة. وعثر على جثثهم داخلها.

ونجا الأطفال الأربعة، الذين تبلغ أعمارهم 13 و9 و4 سنوات إضافة إلى رضيع بعمر 11 شهراً.

وأظهرت الصور التي نشرها الجيش الكولومبي مجموعة من الجنود مع الأطفال الأربعة وسط الغابة.