فتيات "يرقصن" بذكرى المولد النبوي.. "استياء" تونسي والجهة المنظمة تعتذر

شفق نيوز / شهدت ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي في تونس، اليوم الخميس، غضباً وردود فعل واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي بعد رقص فتيات في الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة، ما اضطر الجهة المنظمة إلى تقديم اعتذار للجمهور.

وكانت جمعية المهرجان الدولي للمولد النبوي الشريف في تونس قد نظمت احتفالاً، يوم الثلاثاء الماضي 4 أكتوبر/تشرين الأول 2022، في مدينة القيروان، وصُدم الجمهور عندما ظهرت فتيات على المنصة وكن يرتدين ملابس قصيرة، وبدأن في الرقص على وقع أناشيد دينية.

وقالت إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية إن مشهد الفتيات "أثار حالة من الاستياء والغضب في صفوف الحاضرين، إذ غادر العديد منهم وقرّر مقاطعة العرض، بسبب ما اعتبروه مشاهد غير لائقة لا تحترم خصوصية المكان والمناسبة".

وعلى شبكات التواصل الاجتماعي تداولت حساباتٌ مقطع فيديو يوثق رقص الفتيات في المناسبة الدينية.

من جانبها، اعتذرت جمعية المهرجان الدولي بسبب رقص الفتيات، وقالت إنّها "سبق أن نبّهت أصحاب العروض بتفادي هذا النوع منها"، وأضافت أنها "طلبت من صاحب العرض إيقاف هذا النوع من الرقص حالاً، وقد تمّ ذلك"، بحسب بيان الجمعية.

وجاء الاعتذار بعدما انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي تعليقات غاضبة، لمغردين اعتبروا ظهور الراقصات إساءة للمناسبة الدينية، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين عن هذا الخطأ.

يشار إلى أنه بحسب وسائل إعلام تونسية، فإن الاحتفالات بذكرى المولد بدأت منذ السبت 1 أكتوبر/تشرين الأول 2022 وتستمر حتى التاسع من الشهر نفسه.