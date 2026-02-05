فايزر تعلن نجاح دواء تجريبي لإنقاص الوزن

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت شركة "فايزر" للأدوية، عن تحقيق نتائج إيجابية في التجارب السريرية المتقدمة لدواء إنقاص الوزن التجريبي PF'3944، الذي صمم ليُعطى للمريض مرة واحدة فقط في الشهر.

وأظهرت بيانات دراسة Vesper-3 في المرحلة الثانية من التجارب، والتي شملت 312 مشاركا يعانون من السمنة أو زيادة الوزن، أن دواء PF'3944 الذي حصلت عليه "فايزر" عبر استحواذها على شركة "متسيرا" للتكنولوجيا الحيوية أواخر العام الماضي، ساهم في فقدان ما يصل إلى 12.3% من إجمالي وزن الجسم بعد 28 أسبوعا من العلاج، وذلك عند الانتقال من جرعة أسبوعية أولية إلى جرعة شهرية للمحافظة على النتائج.

وجاءت النتائج لتؤكد فعالية دواء PF'3944 الذي يعمل شأنه شأن أدوية GLP-1 الحالية مثل "أوزيمبيك" و"فيغوفي"، على محاكاة هرمون يتحكم في الشهية وعمليات الأيض، ولكنه مصمم للبقاء في الجسم لفترة أطول، ما يفتح الباب أمام جرعات أقل تواترا.

وأفادت الشركة بأن "الآثار الجانبية المسجلة كانت في الغالب متعلقة بالجهاز الهضمي وتعتبر معتادة لهذه الفئة من العلاجات".

ومن المقرر أن تبدأ "فايزر" 10 تجارب سريرية واسعة النطاق (المرحلة الثالثة) في عام 2026، لتقييم الدواء بشكل نهائي كعلاج أسبوعي وشهري، ما يضعها في سباق مباشر مع شركات مثل "نوفو نورديسك" و"أمجين" التي تعمل أيضا على تطوير علاجات مماثلة طويلة المفعول.