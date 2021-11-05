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"فايزر" تطرح علاجاً جديداً لكورونا وتكشف مدى فاعليته

Category: منوعـات

Date: 2021-11-05T14:19:26+0000
"فايزر" تطرح علاجاً جديداً لكورونا وتكشف مدى فاعليته

شفق نيوز/ أعلنت شركة "فايزر"، الجمعة، أن الاختبارات السريرية التي أجريت لأول حبة من نوعها أنتجتها لعلاج مرضى كورونا، تظهر أنها عالية الفعالية.

ونجح الدواء الذي أطلق عليه "باكسلوفيد" بنسبة 89 بالمئة في خفض خطر نقل المرضى إلى المستشفيات أو وفاة العديد من البالغين المصابين بـ"كوفيد 19"، والأكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض الشديد.

وذكرت الشركة أن نتائج هذا الاختبار السريري الذي جرى في المرحلة المتوسطة إلى المتأخرة "جيد"، إلى درجة أن "فايزر" ستتوقف عن البحث عن أشخاص جدد لإخضاعهم للاختبارات.

ومن المقرر أن ترفع البيانات إلى إدارة الغذاء والدواء الأميركية في أقرب وقت، بهدف الحصول على إذن لاستخدام الدواء، الذي بدأت "فايزر" تطويره في مارس 2020، بشكل طارئ.

وقال ألبرت بورلا المدير التنفيذي لـ"فايزر": "أنباء اليوم تمثل تغييرا حقيقيا لقواعد اللعبة في الجهود العالمية لوقف الدمار الناجم عن هذا الوباء".

وأضاف أن "هذه البيانات تدل على أن دواءنا المضاد للفيروس الذي يؤخذ عبر الفم، في حال تم إقراره أو ترخيصه من قبل الهيئات الناظمة، سيكون بمقدوره إنقاذ حياة المرضى وخفض شدة إصابات كوفيد ومنع الحاجة لنقل 9 من 10 حالات إلى المستشفيات".

وتركز التحليل الأساسي للبيانات على أرقام ترتبط بـ1219 بالغا في أميركا الشمالية والجنوبية وأوروبا وإفريقيا وآسيا.

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