فاكهة تفوق الحبوب في تأثيرها المذهل على النوم

شفق نيوز/ كشف اختصاصي القلب أوريليو روخاس سانشيز عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي عن فاكهة غنية بالعناصر الغذائية، يمكن أن تساعد بشكل كبير في تحسين جودة النوم.

وأوضح أن الدراسات أظهرت أن تناول هذه قبل ساعة من النوم يجعل الشخص ينام أسرع بنسبة تصل إلى 50%، إضافة إلى نوم أعمق وأطول.

وأشار الطبيب إلى أن هذه الفاكهة هي الكيوي، موضحاً أنها تحتوي على مضادات الأكسدة، والسيروتونين، وفيتامين C، وهي مكونات تساعد على تحقيق نوم مريح.

كما تتميز الكيوي باحتوائه على الكاروتينات، وهي مركبات مضادة للالتهابات تساهم في تحسين جودة النوم.

وأضاف روخاس: "لا يقتصر دور الكيوي على تحسين النوم، بل أظهرت الدراسات أنه يدعم صحة القلب، ويقلل من التوتر، ويعزز جهاز المناعة. إن إدخال الكيوي في الروتين الليلي قد يكون الحل الطبيعي لتحسين الراحة الليلية".

ويوصي الاختصاصي بتناول حبة أو حبتين من الكيوي قبل ساعة من النوم كطريقة فعّالة وطبيعية لتحسين النوم. لكنه أكد ضرورة استشارة الطبيب قبل إدخال تغييرات غذائية، خاصة إذا كانت مشكلات النوم مستمرة أو مزمنة.

ويشير الخبراء أنه يمكن للكيوي أن يصبح بديلاً صحياً وطبيعياً للمساعدة على النوم، بفضل تركيبته الغنية بالمركبات التي تعزز الراحة والاسترخاء، وتوفر فوائد صحية شاملة للجسم.