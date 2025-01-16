فاكهة "ذهبية" فوائدها مذهلة للإنسان لكنها "قاتلة"

شفق نيوز/ يتوفر التوت بألوان، وأشكال، ونكهات عديدة، بينما الأنواع الأكثر شهرة تتمثل بالتوت الأسود، والأزرق، والأحمر، لكن، يتوفر نوع آخر يُعرف بـ"التوت الذهبي" أو "الحرنكش".

وتتعدّد الفوائد الصحيّة التي تعود على جسم الإنسان جراء تناول فاكهة التوت الذهبي، أو "الحرنكش"، وفقاً لما ذكره الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" في أمريكا، ومن بينها:

مُضادّ للأكسدة

تعمل الكاروتينات الموجودة في حبّة الفاكهة كمُضادّ أكسدة قوي، حيث تحمي الجسم من الجذور الحرّة التي تُتلف الخلايا، وتسبب الأمراض.

وكشفت دراسات عديدة عن قدرة "الحرنكش" على مكافحة السرطان، وتحديداً سرطان الرئة. كما وصفته دراسة أخرى بأنه قاتل مُحتمل لخلايا سرطان الفم.

مُضادّ للالتهابات

يتضمن "الحرنكش" مركبات "الويثانوليد"، وهي عبارة عن ستيرويد طبيعي يمكنه تقليل الالتهاب.

وأوضح الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" في أمريكا أن إضافة الفاكهة لنظامك الغذائي يُساعد في تهدئة التهاب المفاصل، وآلام العضلات، وتعزيز الدورة الدموية.

إدارة مرض السكري

ويحتوي "الحرنكش" على مركبات تُبطّئ من استهلاك الجسم للسكريّات البسيطة من الكربوهيدرات. وتمنع هذه الوتيرة من اندفاع السكر غير المرغوب به في مجرى الدم.

غني بالفيتامينات والمعادن

وتحتوي الفاكهة على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمّة لجسم الإنسان. وتشمل ما يلي: (فيتامين "ب-1"، فيتامين "ب-2"، فيتامين "ب-3"، فيتامين "سي"، فيتامين "هـ"، حديد، فوسفور)

وتشمل أيضاً البوتاسيوم، والصوديوم، والكالسيوم، وفيتامين "د"، والبروتين، وفقاً للموقع الإلكتروني الرسمي لـ"وزارة الزراعة الأمريكية".

وحذّر الموقع الإلكتروني من تناول الفاكهة قبل نضوجها خاصة أنّها تحتوي على مادة "السولانين" السامة. وقد تُسبب بدورها الإسهال، والقيء، وصعوبة التنفس، وتباطؤ النبض. ويُمكن أن تؤدي للوفاة في حال تناولها بجرعات عالية.