"فاطمة" صديقة رئيس الأرجنتين تسرق الأضواء في حفل التنصيب.. من تكون؟

شفق نيوز/ مع وصول خافيير ميلي لرئاسة الأرجنتين، تردد اسم سيدة يتابعها الملايين ولها نصيب كبير من الشهرة، قد تصبح السيدة الأولى للبلاد.. فمن هي "فاطمة فلوريس"؟

فلوريس، البالغة من العمر 42 عاما، خطفت الأضواء خلال الفترة الأخيرة، حيث ظهرت عدة مرات إلى جانب ميلي. وهي ممثلة ومقدمة برامج بارزة، وقبل كل شيء، هي نجمة كوميدية مشهورة بمواهبها كمقلدة.

تزوجت فلوريس لمدة 22 عاما من منتجها نوربرتو ماركوس، وهو الذي اقترح اسمها المستعار "فاطمة"، لأن اسمها الحقيقي "يوجينيا". وهي ابنة مهندس معماري ومدرس تاريخ وجغرافيا. نشأت بأوليفوس في بلدة شمال غرب بوينس آيرس، حيث يقع المقر الرسمي لرؤساء الأرجنتين.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، التقت فاطمة فلوريس وخافيير ميلي في ديسمبر 2022، على هامش برنامج تلفزيوني، لكن علاقتهما العاطفية لم تبدأ إلا بعد بضعة أشهر.

ولم يتم الكشف عن تلك العلاقة إلا في أغسطس الماضي، بعد أسبوع من الانتخابات التمهيدية التي استهدفت تسمية مرشحين للرئاسة. وتساءلت بعض وسائل الإعلام حينها عن سبب توقيت ذلك الإعلان.

وبعد سرية تامة، ظهرا علنا لأول مرة قبل أسبوعين فقط من الانتخابات. ومساء أمس الأحد، ظهرت فاطمة متألقة إلى جانب خافيير ميلي، وهي تحيي الجمهور. فهل ستصبح فاطمة فلوريس سيدة الأرجنتين الاستثنائية الأولى؟