فاجعة تخيم على صانع المحتوى الموصلي "أبو جنة"

شفق نيوز– نينوى

أفاد مراسل وكالة شفق نيوز في نينوى، اليوم الثلاثاء، بوفاة الطفل حمودي، نجل صانع المحتوى الموصلي المعروف "أبو جنة"، بعد أيام من إدخاله إلى العناية المركزة إثر معاناة مع المرض.

وذكر المراسل أن أبو جنة أعلن خبر الوفاة عبر صفحته الشخصية، مؤكداً رحيل طفله بعد تدهور حالته الصحية رغم خضوعه للعلاج داخل المستشفى خلال الأيام الماضية.

ويُعد أبو جَنّة أحد أبرز صناع المحتوى في الموصل والعراق، وصاحب مطعم للمسكوف يشتهر على مستوى البلاد، وقد عرفه الجمهور بأعماله الخيرية ومساعدته للأسر البسيطة، فيما أثار نبأ وفاة طفله موجة حزن واسعة بين متابعيه.