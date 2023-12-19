"غير مسبوقة".. علماء يجرون محادثة مع "حوت" استمرت 20 دقيقة

شفق نيوز/ تمكن علماء من إجراء محادثة غير مسبوقة مع "الحوت الأحدب" بلغته الخاصة لمدة وصلت الى 20 دقيقة، فيما يأمل العلماء أيضا في إمكانية تنفيذ عمل مماثل مع حيوانات ذكية أخرى على الأرض ومنها الحيوانات آكلة اللحوم والفيلة، وهو ما يفتح الباب أمام التواصل بين الإنسان والكائنات الفضائية.

في دراسة حديثة نشرت في مجلة PeerJ، تعاون علماء من جامعة كاليفورنيا في ديفيس، ومؤسسة ألاسكا للحيتان، وSETI (البحث عن الذكاء خارج الأرض)، من أجل التواصل مع الحيتان.

وفي التجربة التي وصفت بالتاريخية، أجرى الفريق محادثة مدتها 20 دقيقة مع حوت أحدب يُدعى "توين" بلغتها الخاصة.

وفي التفاصيل، أبحر العلماء بقارب قبالة سواحل ألاسكا، وقاموا بتشغيل ما يسمى "مكالمة الاتصال" في المحيط لمعرفة ما إذا كانت أي حيتان ستستجيب.

يشار إلى أن مكالمات الاتصال تشبه التحية البشرية. وقالت المؤلفة الرئيسية بريندا ماكوان، الأستاذة في كلية الطب البيطري بجامعة كاليفورنيا في ديفيس، لموقع بيزنس إنسايدر، إن الحيتان تستخدمها لاستدعاء الحيتان الأخرى، أو إعلام بعضها البعض بمكان وجودها.

من جانبه، قال فريد شارب، المؤلف المشارك والباحث الرئيسي في مؤسسة ألاسكا للحيتان: "إنها واحدة من الإشارات الأكثر شيوعًا ضمن ذخيرة الصوت الاجتماعي للحوت الأحدب".

المكالمة التاريخية

ووفق المصدر، فقد سبح الحوت "توين" نحو القارب وقام بالدوران حوله. وخلال 20 دقيقة التالية، أطلق العلماء نفس مكالمة الاتصال 36 مرة مختلفة على فترات متفاوتة، واستجاب توين للمكالمة في كل مرة.

وأوضحت المؤلفة الرئيسية بريندا ماكوان: "إذا انتظر العلماء 10 ثوانٍ قبل إعادة الاتصال بتواين، فإنها بدورها ستنتظر 10 ثوانٍ قبل الرد". وأضافت أن "هذا النوع من المطابقة الفاصلة يشير إلى أن توين كان منخرطًا في تبادل متعمد".

وقال فريد شارب لموقع قال شارب لموقع "بزنس إنسايدر": "شعرنا بالتأكيد وكأننا قد سمعنا"، مشددًا على أن عملهم يتم بتصريح من الخدمة الوطنية لمصايد الأسماك البحرية، ويجب على القراء ألا يجربوا ذلك في المنزل (أو البحر) ...ونأمل أن تشعر بنفس الشعور أيضًا."

وفي بيان، قال تماكوان: "نعتقد أن هذا هو أول تبادل تواصلي من نوعه بين البشر والحيتان الحدباء بلغة الحدباء".

وجاءت النداءات من الحيتان الحدباء التي سجلها الباحثون من مجموعة صغيرة من الحيتان في اليوم السابق للقاء. وضمت المجموعة توين، لذلك من الممكن أن توين كانت تستجيب لإشارتها الخاصة. وقال شارب: "ربما كنا نعيد لها التحية".

التحدث مع الكائنات الفضائية

وقال لورانس دويل، الباحث الرئيسي في معهد SETI والمؤلف المشارك في هذه الورقة، إنه تبين أن سلوك توين يمكن أن يكون أقرب إلى الطريقة التي قد تسعى بها الأجناس الفضائية الذكية إلى الإنسانية.

وأضاف دويل في بيان إن أحد الافتراضات المهمة للبحث عن ذكاء خارج كوكب الأرض هو أن الكائنات الفضائية ستكون مهتمة بإجراء اتصالات وبالتالي استهداف أجهزة الاستقبال البشرية، "نوعًا ما مثل الطريقة التي استجاب بها توين لنداء الاتصال من العلماء، على حد قوله.

يعمل دويل وزملاؤه في SETI مع خبراء الحيتان والحيوانات في جامعة كاليفورنيا في ديفيس ومؤسسة ألاسكا للحيتان لإنشاء مرشحات ذكية للمساعدة في بحثهم عن الذكاء خارج كوكب الأرض.

وقال دويل لـموقع "بزنس إنسايدر": إذا كانت هناك كائنات فضائية، ترسل لنا إشارات، وتحاول التواصل، فقد نفتقدها إذا لم نعرف ما الذي نبحث عنه".

من خلال اتقان هذه المرشحات الذكية، يمكن للعلماء استخدامها لتحديد الإشارات الذكية من الفضاء في محاولة لإجراء أول اتصال مع كائن فضائي.

وقال ماكوان: "هناك ذكاءات متنوعة على هذا الكوكب، ومن خلال دراستها، يمكننا أن نفهم بشكل أفضل ما قد يكون عليه شكل الذكاء الفضائي، لأنها لن تكون مثل ذكائنا تمامًا".

من جانبه، قال دويل إن البحث يختبر أيضًا فكرة ما إذا كانت الحياة الفضائية الذكية ستبحث عنا أم لا". وأضاف "أشارت أبحاث الحيتان إلى أنه إذا كنت ذكيا، فإن الفضول يأتي مع ذلك، وتريد إجراء اتصالات".

ويأمل العلماء في إمكانية تنفيذ عمل مماثل مع حيوانات ذكية أخرى على الأرض، بما في ذلك الحيتانيات الأخرى مثل الدلافين، والحيوانات آكلة اللحوم التي تتعاون في الصيد، وغيرها من الأنواع الاجتماعية للغاية مثل الميركاتس والفيلة.