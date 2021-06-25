"غوغل" يُضيف ميزة جديدة لنتائج البحث

شفق نيوز/ أضافت شركة "غوغل" الأمريكية ميزة جديدة لنتائج البحث الخاصة بها، في إطار جهودها لتوفير مصادر موثوقة للمعلومات.

ومن المقرر أن تبدأ "غوغل" في تحذير مستخدميها إذا لم تتمكن من ضمان موثوقية المصادر التي تظهر في نتائج البحث الخاصة، مع إعطاء تفسير أن الموضوع الذي يتم البحث عنه جديد ويستغرق وقتا طويلا لإظهار مصادر موثوقة.

وقالت الشركة، "سوف يخبر غوغل المستخدمين الآن عندما تتغير نتائج البحث بسرعة، وستظهر بعض عمليات البحث الآن تحذيرا من أن هذه النتائج تتغير بسرعة مع عنوان فرعي، أنه إذا كان هذا الموضوع جديدا، فقد يستغرق الأمر أحيانا وقتا للنتائج التي يجب إضافتها بواسطة مصادر موثوقة".

وأضافت الشركة أن المستخدمين قد يرغبون في التحقق لاحقا عند العثور على المزيد من النتائج.

ومن المهم أيضا ملاحظة أن مثل هذه الفئة من المعلومات قد تكون مخفية في شريط "about this result"، حتى يقوم التحديث بجعلها أكثر وضوحا للمستخدم.

ويظهر هذا الإشعار حاليا على البحث باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة، ومن المقرر أن توسع غوغل الأداة في أسواق أخرى في الأشهر المقبلة.

ومن المقرر أن تساعد هذه الخطوات في معركة المعلومات الخاطئة والمغلوطة المنتشرة عبر الإنترنت.