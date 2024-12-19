"غوغل ماب" يساعد في حل لغز جريمة قتل في اسبانيا

شفق نيوز/ ساعد تطبيق الخرائط "غوغل ماب" المحققين في إسبانيا على حل لغز جريمة قتل وقعت قبل عام، وذلك من خلال التقاط اللحظة التي قام فيها القاتل بإخفاء الجثة في سيارة.

وكانت قضية اختفاء الرجل في بلدية تاخيكو في شمال وسط إسبانيا قيد التحقيق لأكثر من عام.

وتداولت وسائل إعلام إسبانية صورا للقطة شاشة من التطبيق في أكتوبر 2024 تظهر شخصا يلقي شيئا مغطى بكفن أبيض في صندوق سيارة.

وقالت الشرطة في بيان الأربعاء إن الضباط ألقوا القبض على زوجة الضحية وشريكها.

وقال البيان إن هذه الصور كانت "من تطبيق تحديد المواقع عن طريق خاصية جوجل ستريت فيو، حيث اكتشفوا مركبة ربما استُخدمت أثناء ارتكاب الجريمة".

وأفادت الشرطة بأنه تم العثور هذا الشهر على جثة متحللة بشدة يُعتقد أنها تنتمي إلى الضحية في مقبرة في مقاطعة سوريا.

وذكرت صحيفة "إل بايس" أن الضحية يبلغ من العمر 33 عاما.

وأمر القاضي باحتجاز المشتبه بهم ويبقى التحقيق مفتوحا.