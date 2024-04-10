غوغل تؤكد جهوزية الذكاء الاصطناعي للمؤسسات

شفق نيوز/ كشفت غوغل عن مجموعة من التحديثات لعروض الذكاء الاصطناعي لعملاء الحوسبة السحابية، مؤكدة أمان وجاهزية التكنولوجيا للاستخدام في مجال الشركات، بغض النظر عن العثرات الأخيرة في الأدوات التي تواجه المستهلك.

وفي مؤتمر الحوسبة السحابية السنوي للشركة في لاس فيغاس، أظهرت الشركة كيف يمكن استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini لإنشاء الإعلانات ودرء تهديدات الأمن السيبراني ونشر مقاطع الفيديو القصيرة والمدونات الصوتية.

ويستطيع عملاء الشركات ربط استجابات استفسارات Gemini بمصادر معلومات موثوقة، تعرف باسم المعرفة الأساسية.

وتطرح الشركة استخدام نتائج بحث غوغل بصفته مصدرًا لإجابات نموذج الذكاء الاصطناعي، مما يوفر قدرًا كبيرًا من الدقة والحداثة.

وتتخلف غوغل عن أمازون ومايكروسوفت في الحوسبة السحابية، مع أن السوق تعد واحدة من أفضل رهانات النمو لشركة التكنولوجيا العملاقة مع نضوج أعمالها الإعلانية الأساسية عبر شبكة البحث.

وأعلنت غوغل أول عام كامل من الربحية في وحدتها السحابية في عام 2023، وتأمل استخدام جهودها في الذكاء الاصطناعي لسد الفجوة مع المنافسين.

وبعد ظهور ChatGPT من OpenAI على الساحة في أواخر عام 2022، ترى غوغل أن عام 2024 هو العام الذي تغزو فيه التكنولوجيا عالم الشركات.

ويستمر السباق بين القوى التكنولوجية، كما أن الشركة الناشئة OpenAI التي تدعمها مايكروسوفت تحاول جذب عملاء الشركات.

وتعد OpenAI بمنزلة المنافس الرئيسي لشركة غوغل في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتأتي حملة غوغل المؤسسية في أعقاب بعض النكسات المحرجة في السوق الاستهلاكية، إذ تعرض نموذج Gemini في شهر فبراير لانتقادات شديدة بعد أن ولد صورًا غير دقيقة تاريخيًا.

وخلال المؤتمر، قالت غوغل إنه بإمكان الشركات استخدام Gemini لإنشاء صور للحملات الإعلانية، ويأتي نموذج الذكاء الاصطناعي مع 19 عنصر تحكم مختلفا لمساعدة المسوقين في ضمان أن المحتوى يتماشى مع علامتهم التجارية.

واستمرت منصة غوغل السحابية بالسماح لعملاء الشركات بتوليد الصور باستخدام إصدار المؤسسة من النموذج، ولم يشتكي أي عميل من النتائج.

ولم يكن لدى الشركة أي مشكلات، ولم يتأثر أي عميل، وذلك لأن غوغل لديها القدرة على التحكم في عناصر مختلفة من الواقعية والسلامة وسلامة النموذج والمسؤولية في إصدار المؤسسة.