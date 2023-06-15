غوغل تطلق ميزتين على صلة بالذكاء الاصطناعي

شفق نيوز / أعلنت شركة غوغل، يوم الخميس، إطلاق ميزتين جديدتين تتيحان للمستخدمين تسخير تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي في تجربة الملابس التي يشترونها عبر الإنترنت.

وذكرت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها: "ينبغي للمستخدمين الشعور بالثقة ذاتها التي يشعرون بها حين التسوق من المتاجر الفعلية، حيث يمكنهم تجربة الملابس في غرفة القياس قبل شرائها، وذلك حين التسوق عبر الإنترنت.

وأضافت غوغل في منشورها أنها تقدم ميزتين جديدتين تجلبان للمستخدمين تجربة غرفة القياس هذه، وهما: التجربة الافتراضية للملابس التي تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لتعرض لهم الملابس على مجموعة واسعة من عارضي الأزياء الحقيقيين، في حين تساعد ميزة المرشحات الجديدة المستخدمين في العثور على ما يبحثون عنه بالضبط.

وأوضحت الشركة: "مع أن الملابس هي واحدة من أكثر فئات التسوق بحثًا، يتفق معظم المتسوقين عبر الإنترنت على أنه من الصعب معرفة الشكل الذي ستبدو عليه الملابس قبل شرائها".

والآن، بفضل أداة التجربة الافتراضية الجديدة في محرك البحث، يمكن للمستخدمين معرفة كون القطعة تناسبهم أم لا قبل شرائها، وتُظهر لهم التجربة الافتراضية للملابس كيف تبدو الملابس على مجموعة متنوعة من عارضي الأزياء الحقيقيين.