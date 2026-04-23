غوغل تطلق أدوات ذكاء اصطناعي جديدة لتسهيل مهام العمل عبر الإنترنت

شفق نيوز- متابعة

كشفت شركة غوغل، ضمن فعاليات "Google Cloud Next"، عن خطط لتزويد مستخدمي متصفح "كروم" في المؤسسات بميزات "الوكيل الذكي" للتصفح التلقائي، مدعومةً بتدابير أمنية متطورة لتعزيز حماية البيانات.

وبفضل خاصية التصفح التلقائي، يمكن لمستخدمي متصفح كروم الاستفادة من "Gemini" لفهم السياق المباشر في علامات تبويب المتصفح المفتوحة، ثم استخدام الذكاء الاصطناعي للتعامل مع مهام مختلفة، مثل: حجز السفر، وإدخال البيانات، وجدولة الاجتماعات، وغيرها من المهام المتعلقة بالعمل عبر الإنترنت.

وأشارت غوغل إلى أنه "يمكن استخدام الأداة لأمور، مثل: إدخال المعلومات في نظام إدارة علاقات العملاء المفضل للشركة بناءً على المحتوى الموجود في مستند غوغل، ومقارنة أسعار البائعين عبر علامات التبويب، وتلخيص ملف المرشح قبل المقابلة، وسحب البيانات الرئيسية من صفحة منتج المنافس، وغير ذلك الكثير".

وتشير الشركة إلى أن "سير العمل الخاص بها سيظل يتطلب وجود عنصر بشري في الحلقة، ما يعني أنه سيتعين على المستخدم مراجعة مدخلات الذكاء الاصطناعي وتأكيدها يدويًّا قبل اتخاذ أي إجراء نهائي".

ومع ذلك، فإن الفكرة هي المساعدة على تسريع هذه الأنواع من المهام الأكثر مللًا لإتاحة الفرصة للأشخاص للتركيز على ما تشير إليه غوغل باسم "العمل الإستراتيجي".

وأعلنت الشركة أن "الميزة الجديدة ستكون متاحة مبدئيًّا لمستخدمي Workspace في الولايات المتحدة، وذلك في إطار مساعيها لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في أحد أكثر تطبيقاتها استخداما".