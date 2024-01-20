غوغل تطلق خاصية بحث بـ"الذكاء الاصطناعي"

شفق نيوز/ أعلنت شركة غوغل، يوم السبت، إطلاق خاصية جديدة للبحث، تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتسمح للمستخدمين بالحصول على المعلومات بسهولة دون الحاجة إلى مغادرة أي تطبيق خلال استخدامه.

وكشفت الشركة الأمريكية عن خاصية Circle to Search خلال مؤتمر إطلاق هواتف Samsung Galaxy S24، الأربعاء الماضي، وتتمثل في الضغط باستمرار على زر الشاشة الرئيسية للهاتف، ثم يحدد المستخدم أي عنصر أو نص في الصور أو الفيديوهات أو أي محتوى يظهر على الشاشة لإجراء البحث من خلال جوجل.

ولا تحتاج الخاصية الجديدة، إلى مغادرة التطبيق المفتوح، أو الانتقال إلى أي متصفح أو حتى تطبيق جوجل نفسه، لأن عملية البحث تجرى في الشاشة نفسها مباشرة.

وأشارت جوجل، إلى أن الخاصية الجديدة، تعمل داخل مختلف تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي على الهواتف العاملة بنظام "أندرويد"، موضحة أنه عندما يشاهد المستخدم أي فيديو على تطبيق يوتيوب، فيمكنه تحديد عنصر أو نص داخل الفيديو دون الحاجة إلى إيقافه، وتظهر بعد ذلك شاشة جوجل بنتائج البحث.

وتعتمد الميزة على نموذج جوجل الذكي Gemini Nano، المخصص للعمل على الهواتف الذكية، ويحتاج إلى معالجات مطورة، مثل معالج جوجل الخاص Tensor G3، وكذلك معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3.