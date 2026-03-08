غوغل تطرح ميزة جديدة للحد من أخطاء "الردود الذكية" في الرسائل

شفق نيوز- متابعة

قالت شركة غوغل إنها بدأت طرح ميزة جديدة في تطبيق الرسائل، تهدف إلى تقليل الأخطاء الشائعة عند استخدام ميزة الردود الذكية ومنح المستخدمين مزيداً من التحكم قبل إرسال الرسائل المقترحة تلقائياً، وهي مشكلة اشتكى منها كثير من المستخدمين في السابق.

وتحمل الميزة الجديدة اسم Tap to Draft وتقوم باقتراح ردود سريعة جاهزة بناءً على محتوى الرسالة المستلمة.

وفي النسخة الحالية من التطبيق، يؤدي الضغط على أحد هذه الاقتراحات إلى إرسال الرد فوراً من دون أي تعديل، ما قد يسبب أحياناً إرسال رسالة غير مقصودة.

لكن مع التحديث الجديد، لن يتم إرسال الرد الذكي مباشرة بعد الضغط عليه، بل سيُضاف إلى مربع كتابة الرسالة كمسودة، وبذلك يستطيع المستخدم تعديل النص أو إضافة كلمات قبل إرساله.

ويُعد هذا التغيير بسيطاً من حيث الفكرة، لكنه مهم من ناحية تجربة المستخدم.

فالكثير من الأشخاص كانوا يرسلون الردود المقترحة بالخطأ عند محاولة استعراض الخيارات أو الضغط عليها بشكل غير مقصود.

والميزة الجديدة توفر خطوة إضافية تمنح المستخدم فرصة مراجعة الرسالة، مما يقلل من الإحراج أو سوء الفهم الناتج عن الردود التلقائية غير المناسبة للسياق.

وبحسب التقارير التقنية، بدأت غوغل بالفعل طرح الميزة بشكل تدريجي داخل تطبيق Google Messages، ومن المتوقع أن تصل إلى عدد أكبر من المستخدمين خلال الفترة المقبلة.

وغالباً ما تتبع غوغل هذا الأسلوب في تحديثات تطبيقاتها، إذ تختبر الميزات الجديدة أولاً لدى مجموعة محدودة من المستخدمين قبل إطلاقها على نطاق أوسع للتأكد من استقرارها.

ويأتي هذا التحديث ضمن سلسلة من التحسينات المستمرة التي تضيفها غوغل إلى تطبيق المراسلة الخاص بها؛ ففي الأشهر الأخيرة، حصل التطبيق على ميزات متعددة مثل مشاركة الموقع في الوقت الفعلي وتحديثات لواجهة المستخدم وتحسينات لرسائل RCS.

وتهدف هذه التحديثات إلى جعل التطبيق منافساً أقوى في سوق تطبيقات المراسلة، إضافة إلى تحسين التكامل مع خدمات غوغل الأخرى، وتقديم تجربة تواصل أكثر سلاسة لمستخدمي نظام أندرويد.