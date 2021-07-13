سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

غوغل تطرح أدوات جديدة لنقل الملفات والصور

Category: منوعـات

Date: 2021-07-13T10:58:26+0000
غوغل تطرح أدوات جديدة لنقل الملفات والصور

شفق نيوز/ طرحت شركة "غوغل" الأمريكية أدوات جديدة لتطبيق "درايف" الخاص بها لإصدار سطح المكتب لمزامنة ونقل الملفات والصور.

أوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن أدوات غوغل الجديدة ستكون متوافقة مع نظامي تشغيل "ويندوز" و"ماك" لأجهزة سطح المكتب المختلفة.وغيرت كذلك غوغل اسم التطبيق ليصبح اسمه "باك آب آند ساينك"، بدلا من غوغل درايف أو درايف فايل ستريم.

يجمع التطبيق الجديد بين أفضل أجزاء النسخ الاحتياطي والمزامنة في تطبيقي غوغل السابقين، حيث يمكنه تحميل ومزامنة الصور ومقاطع الفيديو عبر صور غوغل وكذلك عبر غوغل درايف، سواء عبر التخزين السحابي أو في سعة التخزين الداخلية للجهاز.

 وسيكون المستخدم قادرًا على نسخ ملفات درايف على جهاز الكمبيوتر الخاص به، مع نسخ الملفات المخزنة محليًا للوصول بشكل أسرع.

related

غوغل تطلق نظام إنذار بالهزات الأرضية عبر الهواتف المحمولة

Date: 2020-08-12 10:49:31
غوغل تطلق نظام إنذار بالهزات الأرضية عبر الهواتف المحمولة

غوغل يخلد رحيل الفنان أحمد زكي

Date: 2020-11-18 09:14:15
غوغل يخلد رحيل الفنان أحمد زكي

غوغل يعلن دخول "50 حيوانا جديدا إلى منزلك"

Date: 2020-12-12 17:16:48
غوغل يعلن دخول "50 حيوانا جديدا إلى منزلك"

قبل الشراء.."غوغل" يمنحك فرصة اختبار أدوات المكياج على الهاتف

Date: 2020-12-18 16:40:25
قبل الشراء.."غوغل" يمنحك فرصة اختبار أدوات المكياج على الهاتف

"غوغل" تضيف أداة جديدة مخصصة لمقاطع الفيديو

Date: 2021-02-09 10:07:53
"غوغل" تضيف أداة جديدة مخصصة لمقاطع الفيديو

"انقذ هاتفك".. تقنية جديدة من غوغل

Date: 2021-05-25 07:11:53
"انقذ هاتفك".. تقنية جديدة من غوغل

"غوغل" يُضيف ميزة جديدة لنتائج البحث

Date: 2021-06-25 20:09:54
"غوغل" يُضيف ميزة جديدة لنتائج البحث

"حماية الأطفال" تكلف "غوغل" 150 مليون دولار

Date: 2019-08-31 21:31:31
"حماية الأطفال" تكلف "غوغل" 150 مليون دولار