غوغل تريد إعادة موظف تركها قبل سنوات بمبلغ 2.7 مليار دولار

شفق نيوز/ كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن شركة "غوغل" تعمل على صفقة ضخمة لإعادة توظيف نوام شازير، بمبلغ كبير يصل إلى 2.7 مليار دولار، من خلال صفقة مع شركته الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

فقد كان شازير، المؤلف المشارك في ورقة بحثية رائدة أطلقت طفرة الذكاء الاصطناعي، قد استقال من "غوغل" في عام 2021 لبدء شركته الخاصة بعد أن رفض عملاق البحث إطلاق روبوت محادثة طوره.

لكن عندما بدأت شركة Character.AI الناشئة في التعثر، عاودت "غوغل" وعرضت عليه العودة إلى عمله القديم مقابل مبلغ مالي ضخم.

وفي التفاصيل كتبت "غوغل" لشركة Character شيكاً بقيمة 2.7 مليار دولار تقريباً، وفقاً لأشخاص مطلعين على الصفقة، بحسب تقرير "وول ستريت جورنال".

وكان السبب الرسمي لدفع هذا المبلغ هو ترخيص تقنية Character، لكن الصفقة تضمنت مكوناً آخر أيضاً، وهو موافقة شازير على العمل لصالح "غوغل" مرة أخرى.

لكن داخل "غوغل"، يُنظر إلى عودة شازير على نطاق واسع على أنها السبب الرئيسي وراء موافقة الشركة على دفع رسوم الترخيص التي تبلغ مليارات الدولارات.

صفقة مثيرة للجدل

وأثارت الصفقة نقاشا في وادي السيليكون حول ما إذا كانت شركات التكنولوجيا العملاقة تنفق أكثر من اللازم في السباق لتطوير الذكاء الاصطناعي المتطور، والذي يعتقد البعض أنه سيحدد مستقبل الحوسبة.

يشار إلى أن المهندس البالغ من العمر 48 عاماً هو الآن واحد من ثلاثة أشخاص يقودون جهود "غوغل" لبناء الإصدار التالي من أقوى تقنيات الذكاء الاصطناعي، "جيميني".

وحقق شازير مئات الملايين من الدولارات من حصته في شركة "كاركتر" كجزء من الصفقة، وفقاً لأحد الأشخاص المطلعين.

فيما المبلغ كبير بشكل غير عادي بالنسبة لمؤسس لم يبيع شركته أو يطرحها للعامة.

الإحباط والعواقب

وكان شازير قد انضم إلى "غوغل" في عام 2000 كواحد من أول بضع مئات من الموظفين. وكان أول مشروع رئيسي له هو بناء نظام لتحسين وظيفة تصحيح الإملاء لمحرك البحث.

بعد فترة وجيزة من توليه منصبه، طلب من الرئيس التنفيذي آنذاك إريك شميت الوصول إلى آلاف الرقائق الحاسوبية.

في عام 2017، نشر شازير ورقة بحثية مع سبعة باحثين آخرين من غوغل بعنوان "الانتباه هو كل ما تحتاجه"، والتي تفصل نظام كمبيوتر يمكنه التنبؤ بشكل موثوق بالكلمة التالية في تسلسل عندما يطلبه البشر. وأصبح هذا الأساس لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تلت ذلك.

إلى ذلك تعاون شازير مع زميل له في "غوغل"، دانييل دي فريتاس، لبناء روبوت محادثة يسمى في الأصل مينا والذي يمكنه المزاح بثقة حول مجموعة من الموضوعات.

وفي مذكرة متداولة على نطاق واسع بعنوان "مينا تأكل العالم"، توقع شازير أنه يمكن أن يحل محل محرك بحث "غوغل" وينتج تريليونات الدولارات من الإيرادات، وفقا لأشخاص مطلعين على الوثيقة.

في المقابل رفض المسؤولون التنفيذيون في "غوغل" إطلاق روبوت المحادثة للجمهور، مشيرين إلى مخاوف بشأن السلامة والعدالة حيث استقال شازير ودي فريتاس في عام 2021 لإطلاق "كاركتير"Character.

روبوت محادثة من تصميم ماسك

بعد مرور عام، كشفت OpenAI عن ChatGPT، مما يدل على الرغبة العامة الهائلة في استخدام روبوتات المحادثة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وفي مارس/آذار التالي، جمعت Character 150 مليون دولار في جولة استثمارية تقدر قيمتها بمليار دولار.

وكان شازير وفريقه يأملون أن يدفع الناس للتفاعل مع روبوتات المحادثة التي يمكنها تقديم نصائح عملية أو تقليد المشاهير مثل إيلون ماسك والشخصيات الخيالية مثل بيرسي جاكسون.