غوغل تخطئ.. تحويل 250 ألف دولار لمدونٍ أعادها  إلى الشركة "المحظوظة"

شفق نيوز / كشف عملاق الانترنت، غوغل، اليوم الثلاثاء، عن تحويل مبلغ مالي يصل الى ٢٥٠ الف دولار بطريق الخطأ إلى مدون بريطاني، قبل أن يعيدها إلى الشركة، فيما حصلت حالة مماثلة بين منصة تداول عملات مشفرة وانتهت بشكل "غير سعيد".

وقالت صحيفة "إندبندنت" إن"مدونا بريطانيا حصل على ما يعادل ربع مليون دولار من عملاق الإنترنت، غوغل، عن طريق الخطأ بيد أن أمانته أبت إلا أن يعيدها بعد تواصل استمر لعدة أسابيع".

وكان المدون، سام كاري، الذي يعمل أيضًا مهندسًا أمنيًا في مختبرات يوغا" Yuga labs" قد أكد أنه انتظر ثلاثة أسابيع حتى يحصل على رد من غوغل بشأن الأموال التي حولت إلى حسابه المصرفي.

وأوضح كاري إنه "شارك سباقًا في برامج مكافآت الثغرات الأمنية في تطبيقات غوغل التي قد يستغلها القراصنة للولوج منها إلى بيانات وحسابات المشتركين فيها"، مؤكدا أن "التحويل النقدي لا علاقة بما قام به".

وتابع في تدوينة نشرها عبر حسابه على موقع تويتر: "لقد مر ما يزيد قليلا عن ثلاثة أسابيع منذ أن خاطبت غوغل بشأن تحويل 249999 دولارًا، وما زلت بانتظار أن أسمع ردهم".

وأضاف كاري :"هل هناك أي طريقة يمكنني من خلالها الاتصال بشكل مباشرة مع غوغل"، قبل أن يعقب مازحا: "لابأس بالنسبة لي إذا كنتم لا تريدون استعادة المبلغ".

وأوضح كاري لصحيفة إندبندنت، أن "فريق الدعم في غوغل تواصل معه عقب نشر تغريدته في الأسبوع الماضي لإخباره بكيفية إعادة المبلغ"، حيث أوضح قائلا: "ذهبت إلى شركة Wells Fargo المصرفية وشرحت لهم كل شيء قبل أن يساعدوني في إعادة تلك الأموال".

من جانبه، أكد متحدث باسم غوغل للصحيفة البريطانية أن "المشكلة قد جرى حلها".

وقال المتحدث: "لقد دفع فريقنا مؤخرًا مبلغا من المال للطرف الخطأ نتيجة خطأ بشري"، مردفا: "نحن نقدر التواصل معنا لإعادة المبلغ ليصار تسليمه إلى من يستحقه".

وفي حالة مماثلة جرى الكشف عنها الأسبوع الماضي أعلنت منصة تداول العملات المشفرة Crypto.com أنها قد أرسلت بطريق الخطأ مبلغا بقيمة 10.5 مليون دولار إلى إحدى السيدات في أستراليا".

وبدلاً من القيام بمحاولات لإعادة الأموال، اشترت تلك المرأة التي تقيم في مدينة ملبورن منزلا من خمسة غرف قبل أن تكتشف المنصة الخطأ الذي وقعت فيه لتبادر إلى قضية أمام المحاكم الأسترالية بحق تلك السيدة.