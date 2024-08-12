غوغل تختبر ميزة جديدة تعمل على إنتاج أفكار للفيديوهات

شفق نيوز/ تختبر غوغل ميزة جديدة لمساعدة صناع المحتوى على يوتيوب، تتيح لهم استخدام مساعدها الذكي "جيميناي" Gemini للخروج بأفكار للفيديوهات، والمساعدة في كتابة العناوين، وإنشاء الصور المصغرة الخاصة بالفيديوهات Thumbnail.

وبحسب مقطع مصور على قناة Creator Insider الرسمية، يهدف الاختبار، الذي يُعرف بـ"العصف الذهني مع جيميناي" Brainstorm with Gemini، إلى تمكين المستخدمين من تحسين محتوياتهم بمساعدة تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي الوقت الحالي، يُتاح هذا الاختبار لعدد محدود من صناع المحتوى، بحيث تتمكن الشركة من معرفة الآراء وردود الأفعال بشأن الميزة الجديدة قبل توسيع نطاق إتاحتها ليشمل جميع المستخدمين.

وقال متحدث باسم الشركة: "نحن نجمع التعليقات في هذه المرحلة لضمان تطوير هذه الميزات بشكل مدروس وسنقوم بتحسينها بناء على ملاحظاتهم وآرائهم".

كيفية الاستفادة بالميزة الجديدة

يمكن الوصول إلى هذه الميزة من خلال الأدوات التحليلية والإحصائية داخل إعدادات القنوات على يوتيوب، وذلك ضمن علامة التبويب الخاصة بالأبحاث Research.

وستساعد الأداة الجديدة في توليد أفكار لموضوعات الفيديو، ونقاط النقاش، وتسلسل العرض، وحتى اقتراح صور مصغرة باستخدام نموذج جوجل للذكاء الاصطناعي في توليد الصور.

وتُعد الميزة الجديدة، هي الخطوة الثانية لغوغل في دمج الذكاء الاصطناعي داخل يوتيوب.

وفي مايو/ ايار الماضي، أطلقت الشركة، أداة ذكية تقدم نصائح واقتراحات إلى صناع المحتوى بشأن موضوعات الفيديوهات المستقبلية بناء على توجهات المشاهدين، وذلك داخل أدوات منصة "يوتيوب استوديو" YouTube Studio.

وسيتمكن المشاركون في هذا الاختبار من الوصول إلى كل من أداة الإلهام وميزة "العصف الذهني مع جيميناي"، بعد إدخال فكرة الفيديو في شريط البحث الخاص بمنصة "يوتيوب استوديو".

وليس من المتوقع أن تخضع الميزتان لإرشادات الشفافية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التي أعلنتها يوتيوب في مارس الماضي، والتي تُلزم صناع المحتوى بضرورة الإفصاح عن أي استخدام للذكاء الاصطناعي في إنشاء الفيديوهات، سواء من حيث استخدامه لإنشاء وتصميم الصور والفيديوهات أو إنشاء الأصوات داخل المقاطع المصورة المنشورة على المنصة.