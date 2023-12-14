غوغل تحدد ميزات جديدة خاصة بخرائطها

شفق نيوز/ أعلنت غوغل، اليوم الخميس، أن خدمات Google Maps ستحصل على ميزات جديدة تسهّل على المستخدمين عملية التحكم ببياناتهم.

وأشارت غوغل في مواقعها الرسمية على الإنترنت إلى أن خدمات Google Maps ستظهر فيها ميزة جديدة لحذف الأنشطة المتعلقة بأماكن محددة، فعلى سبيل المثال إذا خطط المستخدم لحضور عيد ميلاد وأراد شراء قالب حلوى من مخبز قريب فإن الخرائط ستظهر له مكان المخبر والوجهات التي سيستعملها للوصول إليه، وهذه البيانات ستجمع في مكان واحد ليتمكن المستخدم من الرجوع إليها لاحقا أو ليحذفها بسهولة ببضع نقرات فقط.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الميزة الجديدة ستظهر في تطبيقات Google Maps على أجهزة Android وiOS خلال الأسابيع القليلة القادمة.

والميزة الأخرى التي ستضيفها غوغل أيضا هي إمكانيات الوصول بسهولة إلى عناصر التحكم الرئيسية في تطبيق الخرائط عبر النقطة الزرقاء التي تظهر للمستخدم موقعه عند استعمال التطبيق، فبمجرد الضغط على هذه النقطة سيرى المستخدم إعدادات التطبيق المتعلقة بتحديد الموقع، وسيكون بإمكانه تفعيل أو إيقاف بعض هذه الإعدادات.

وكتبت غوغل في مواقعها حول الموضوع:"معلومات موقعك هي معلومات وبيانات شخصية، نحن ملتزمون بالحفاظ على أمانها وخصوصيتها لتكون تحت سيطرتك، يجب أن تتذكر أن Google Maps لا تسرب تلك البيانات إلى أي جهة، لذا لا داع للقلق، ويمكنك قضاء مزيد من الوقت في استكشاف أماكن جديدة".