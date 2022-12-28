غوغل تثير غضب إسرائيل بسبب تعريف كلمة "يهودي"

شفق نيوز/ انتقدت منظمات يهودية ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، شركة "غوغل" بسبب تعريفها الرئيسي لكلمة "يهودي"، والذي أظهر مصطلحات مسيئة بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وحتى قرب الساعة 1 مساء بالتوقيت الشرقي الأمريكي (06:00 مساء بتوقيت غرينتش، 08:00 مساء بتوقيت بغداد)، كان المحرك الشهير يظهر للباحثين عن كلمة "يهودي" أنها "فعل مسيء"، بحسب شبكة "فوكس نيوز".

ووصف التعريف الرئيسي على محرك البحث والذي ظهر في أعلى نتائج البحث على كلمة يهودي أنها "مساومة مع شخص ما بطريقة بائسة أو تافهة"، مع الإشارة إلى أن الأصل هو "إشارة إلى الصور النمطية القديمة التي تربط الشعب اليهودي بالتجارة وإقراض المال".

وقال مركز "سيمون فيزنتال" في بيان: "لا يبدو أن هذا خطأ، بل تلاعب لتقديم تعريف معاد للسامية باعتباره الاستخدام الرئيسي للكلمة. غوغل تدين بشرح من فعل هذا ولماذا".

وفي تغريدة لداني سوليفان، منسق الاتصال العام للبحث لدى "غوغل"، قال: "اعتذاراتنا. غوغل ترخص تعريفات من خبراء قاموس من طرف ثالث، ونعرض التعريفات المسيئة بشكل أساسي فقط إذا كانت هي المعنى الرئيسي لمصطلح ما".

وأضاف المسؤول في الشركة: "نظرا لأن هذا ليس هو الحال هنا، فقد حظرنا ذلك وقمنا بتمرير التعليقات إلى الشريك لمزيد من المراجعة". مع ذلك، أثار ترتيب التعريفات أيضا انتقادات على "تويتر".

وقال الكونغرس اليهودي العالمي على "تويتر": "من المقلق بشدة أن الذكاء الاصطناعي لغوغل فشل في التعرف على خطاب الكراهية المعاد للسامية الواضح في نتائج البحث المميزة لمصطلح يهودي".

Deeply troubling that @Google artificial intelligence fails to recognize obvious antisemitic hate speech in featured search results for the term ‘Jew’.We expect corrective action to be taken immediately. pic.twitter.com/hAvFsviBz5 — World Jewish Congress (@WorldJewishCong) December 27, 2022

وكتبت مجموعة "أوقفوا معاداة السامية"، التي تصف نفسها بأنها "منظمة أمريكية رائدة غير حزبية تحارب معاداة السامية"، أنه عندما يدخل المرء كلمة "يهودي" في محرك بحث "غوغل"، يظهر مجاز بشع معاد للسامية.

من جانبه استغرب إلعاد ستروماير المتحدث باسم السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة تعريف محرك البحث للكلمة، وكتب في تغريدة: "لم أستطع تصديق ذلك، لذا بحثت في غوغل بنفسي.. مرحبا غوغل، ما هي معاداة السامية".

وخلال البحث في وقت لاحق، تبين تغيير المحرك للتعريف الرئيسي إلى "عضو في المجتمع الشعبي والثقافي الذي يعتبر اليهودية دينه التقليدي ويتتبع أصوله من خلال الشعب العبري القديم في إسرائيل إلى إبراهيم".