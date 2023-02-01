غوتام أداني يخسر لقب أغنى رجل في آسيا

شفق نيوز/ شهدت أسهم تكتل شركات الهندي غوتام أداني المزيد من التراجع، اليوم الأربعاء، بما زاد حجم هبوط القيمة السوقية لأسهم شركاته إلى 86 مليار دولار، إثر تقرير شركة أمريكية للبيع على المكشوف، ما أدى إلى خسارة الملياردير لقب أغنى رجل في آسيا.

وأدت خسائر الأسهم إلى هبوط أداني إلى المركز الخامس عشر في قائمة فوربس لأغنى الأشخاص في العالم بصافي ثروة يقدر بنحو 75.1 مليار دولار، خلف المنافس موكيش أمباني رئيس مجلس إدارة شركة ريلاينس إنداستريز الذي حل في المركز التاسع بصافي ثروة يقدر بنحو 83.7 مليار دولار.

وكان ترتيب أداني هو الثالث قبل التقرير اللاذع من شركة هندنبرغ لأبحاث الاستثمار المتعلق بالبيع على المكشوف.

وتمثل الخسائر انتكاسة حادة لأداني الذي هجر التعليم وتحول إلى ملياردير وزادت ثروته زيادة صاروخية في الأعوام الماضية بما يتسق مع زيادة قيمة أسهم شركاته التي تتضمن موانئ ومطارات وشركات تعدين وشركات أسمنت وشركات كهرباء.

وبعد أن خسرت شركات أداني 86 مليار دولار في الأيام القليلة الماضية، أصبحت القيمة السوقية الإجمالية لشركات المجموعة المدرجة وعددها سبعة نحو 131 مليار دولار.