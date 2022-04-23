غوارديولا : نحن في ورطة أمام ريال مدريد وقد نلجأ لهذا الحل

شفق نيوز / عد مدرب فريق مانشستر سيتي بيب غوارديولا، يوم السبت، أن فريقه في "ورطة" نتيجة الإرهاق والاصابات التي يواجهها، فيما أكد رضاه عن العدد الحالي للاعبين.

وقال جوارديولا، في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية وتناقلتها مواقع رياضية وأطلعت عليها شفق نيوز إن "في الوقت الحالي نحن بالتأكيد في ورطة، واللاعبون يعرفون ذلك"، مبيناً أن "لدينا مشاكل في العديد من المواقع وعلينا التكيف مع ذلك، وربما يتعين على جناح أن يلعب كمدافع مركزي".

ويقاتل السيتي على جبهتين محلية وأوروبية، إذ يتقدم حالياً بفارق 4 نقاط على ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما سيخوض مباراته الثلاثاء في الدور نصف نهائي لدوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد

ويفتقد السيتي للظهير الأيمن كايل ووكر بسبب مشكلة في الكاحل، فيما تم إيقاف جواو كانسيلو عن المباراة المقبلة امام العملاق المدريدي، في حين يكافح كل من ناثان آكي وجون ستونز من أجل استعادة لياقتهما البدنية، وهو أمر يمكن أن يترك سيتي مع 3 مدافعين فقط، هم إيمريك لابورت وروبن دياز وأوليكسادر زينتشينكو، في مباراة الذهاب يوم الثلاثاء.

ولدى سؤاله عما إذا كان قد فكر في أي وقت مضى في استخدام فريق أكبر، أكد المدرب المعروف بالفيلسوف: "لا أحب ذلك. أنا حزين لترك 4 أو 5 على مقاعد البدلاء لا يلعبون - لا أريد أن أرفع العدد إلى 8 أو 9".