أغنية "ماكو مني" لرحمة رياض تتجاوز 100 مليون مشاهدة على "يوتيوب"

شفق نيوز/ حققت الفنانة العراقية رحمة رياض، إنجازاً جديداً يضاف إلى مسيرتها الفنية، بعد أن تخطت أغنيتها "ماكو مني" حاجز 100 مليون مشاهدة على منصة "يوتيوب" خلال الساعات الماضية.

وكانت رياض قد أطلقت الأغنية في العام 2020، بفيديو كليب من إخراج ريشا سركيس، وكلمات الشاعر رامي العبودي، وألحان علي صابر، وتوزيع عثمان عبود.

وتتميّز الأغنية بطابعها العاطفي الحزين، وهو أسلوب بات يميز عدداً من أعمال النجمة الشابة، لا سيما في المرحلة الأخيرة.

وجاء هذا النجاح المتجدد تزامناً مع انتشار مقاطع قصيرة من الأغنية على مواقع التواصل الاجتماعي، ما ساهم في عودة الاهتمام الكبير بها، وصولاً إلى تخطيها حاجز الـ100 مليون مشاهدة.

وانضمت "ماكو مني" إلى قائمة الأغاني الأكثر مشاهدة للفنانة رحمة رياض، إلى جانب أعمال شهيرة مثل "أصعد للكمر" و"كواكب"، فيما تجاوزت أغنيتها "وعد مني" حاجز الـ200 مليون مشاهدة، لتكرّس بذلك مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الغناء في العالم العربي.

وأُطلقت الأغنية بالتزامن مع بداية جائحة كورونا وفرض حظر التجوال العالمي، ما منحها صدى خاصاً لدى الجمهور الباحث عن العاطفة والمواساة خلال تلك المرحلة الصعبة.

وتواصل رحمة رياض ترسيخ حضورها في الساحة الفنية، من خلال أغنيات تتسم بالإحساس العالي والكلمات المؤثرة، كان آخرها أغنية شارة المقدمة لمسلسل "العشرين".