أغنية روبي الجديدة تفجر الجدل في مصر بسبب "إيحاءات جنسية"

شفق نيوز/ أثيرت خلال الساعات القليلة الماضية، حالة من الجدل بعد طرح أغنية "3 ساعات متواصلة" للفنانة المصرية روبي، والتي انقسمت الآراء حولها، وتلقت بعض الانتقادات من قبل الجمهور بسبب الكلمات الجريئة، حيث رأى البعض أنها تحمل إيحاءات جنسية.

وأفاد مصدر في نقابة المهن الموسيقية بحدوث مشاورات بين "أعضاء المجلس والنقيب مصطفى كامل، بعد الجدل المثار عبر مواقع التواصل حول الأغنية، وأعرب البعض عن عدم رضاه عن الكلمات".

وتم الاتفاق مع نقيب الموسيقيين على عقد اجتماع لتداول الآراء حول تضمن الأغنية إيحاءات جنسية.

أغنية "3 ساعات متواصلة"، أثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل، بسبب كلماتها التي تقول: "أول ساعة هروقك.. تاني ساعة هشوقك.. تالت ساعة هدوقك إزاي قلبي بيعشقك".

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وطُرحت عبر القناة الرسمية للفنانة روبي على موقع "يوتيوب"، ومن كلماتها: "ما تيجي حبة نستخبى من البشر من السواد اللي انتشر.. من العزول اللي مزاولنا وياما في أمورنا اتحشر.. ما تيجي حبة نستريح من العناء.. نطفى نار الاشتياق عندما يأتي المساء يوحشني نورك يا قمر".

وطبعاً انقسمت الآراء بين من وجد الأغنية صيفية وخفيفة، وبين من كان عنده اعتراض على كلماتها وما تحمله من إيحاءات غير لائقة، وأشار آخرون إلى غياب الرقابة على المصنفات الفنية.