أغنية تثير غضب إيطاليا: "مسيئة"

شفق نيوز/ دعا نائب رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي، جان ماركو جينتينايو، إلى منع أغنية تشارك بها إستونيا في مسابقة "يوروفيجن" الشهيرة.

وقال جينتينايو من حزب "ليغا" المنتمي لأقصى اليمين في منشور، "أي شخص يسيء إلى إيطاليا يجب أن يمنع من مسابقة يوروفيجن".

وفاز مغني الراب الإستوني تومي كاش (33 عاماً) بمسابقة "إيستي لاول" الموسيقية في إستونيا الأسبوع الماضي بهامش بسيط بأغنيته "إسبريسو ماكياتو"، ما يعني أنه سوف يمثل بلاده في مسابقة "يوروفيجن" المقبلة.

وبحسب جينتينايو، فإن الأغنية هي عن شخص أصبح ثرياً باحتساء القهوة ويتم غناؤها بـ"إيطالية ركيكة".

وأضاف "يجب عليه أن يأتي إلى إيطاليا ليرى كيف يعمل الأشخاص المحترمون قبل أن يسمح لنفسه بكتابة مثل تلك الأغاني الغبية المليئة بالكليشيهات".