أغنى رجل في العالم يكشف خطته لإرسال البشر للمريخ قبل ناسا

شفق نيوز/ كشف إيلون ماسك أغنى رجل في العالم والمدير التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، عن خطة طموحة لإرسال البشر إلى المريخ بحلول عام 2026، أي قبل 7 سنوات من هدف وكالة ناسا لإرسال رواد فضاء إلى الكوكب الأحمر.

وتحدث إيلون ماسك عبر تطبيق "كلوب هاوس" للدردشة الصوتية، الأحد، حيثُ قال لبرنامج "غود تايمز شو"، إن هدفه هو إنشاء حضارة مريخية مكتفية ذاتيا.

وحدد ماسك عام 2026 كموعد نهائي لخطته الطموحة، مما يعطيه 5 سنوات ونصف لإيصال مركبته الفضائية الضخمة، البالغ طولها 160 قدما، من الأرض إلى المريخ، وفقا لصحيفة "ديل ميل" البريطانية.

وحتى الآن يستغرق الوصول إلى الكوكب حوالي 6 أشهر على الأقل، ولكن ماسك يعتقد أنه يستطيع خفض المدة إلى أقل من شهر، وإرسال الرحلات كل عامين.

وقال إن "أول مستعمرة ستكون بيئة صغيرة وخطيرة بينما تبدأ في إنشاء مصانع للوقود الداسر وإنتاج الغذاء ومحطات توليد الطاقة".

في حين تخطط وكالة ناسا لإرسال البشر إلى سطح المريخ بحلول عام 2033، كجزء من برنامجها المسمى "أرتميس"، الذي سيشهد هبوط أول امرأة على سطح القمر في عام 2024.

وعلى الرغم من أن ماسك يأمل في تحقيق هدفه المتمثل في إرسال البشر للكوكب الأحمر بحلول عام 2026، إلا أنه كان واقعياً وقال إنه يمكن تغيير الموعد بسبب العقبات التقنية.

وأشار إلى أن هناك عددًا من التقدمات التكنولوجية، التي يجب إحرازها من الآن وحتى عام 2026 قبل أن يتمكن البشر من السفر إلى المريخ على متن المركبة الفضائية، بما في ذلك إكمال المركبة الفضائية التي يمكن إعادة استخدامها بالكامل لبناء المستعمرة المريخية.