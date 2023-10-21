إغلاق وتصفح في الهواء.. الهواتف تلتقط حركة الجسم بتقنية جديدة

شفق نيوز / عرضت شركة (Elliptic Labs) النرويجية تقنيات جديدة تتيح التحكم في الإلكترونيات عن طريق الموجات الصوتية، خلال معرض "جيتكس جلوبال" التقني المقام في دبي.

وأشارت الشركة إلى أن تقنيتها تستخدم الذكاء الاصطناعي وأنظمة تعلم الآلة لاستخدام الميكروفونات المتوفرة في الأجهزة الإلكترونية لالتقاط نطاق من الترددات الصوتية التي تتراوح بين 20 و 24 ميجا هيرتز، وهو يفوق ما يمكن للأذن البشرية التقاطه والاستماع إليه.

وتمثلت التطبيقات، التي عرضتها الشركة، في إمكانية تتبع الحواسيب الشخصية لوجود المستخدم أمامها، وبمجرد تحركه بعيداً عنها تغلق شاشتها، ما يقدم للمستخدم حماية فائقة لخصوصيته.

وعرضت الشركة إمكانية التحكم في المحتوى المعروض على شاشات الحواسيب بحركات اليد في الهواء، مثل التصفح يميناً ويساراً للتنقل بين الصور المختلفة، أو تحريك اليد نحو الشاشة أو بعيداً عنها لتشغيل أو إيقاف مقاطع الفيديو.

وبحسب الشركة، فإن نحو نصف مليار جهاز تعمل حالياً بتقنياتها المتطورة باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل الموجات فوق الصوتية، لتقديم خدمات متنوعة للمستخدمين، مثل التحكم في الهواتف بحركات اليد كما هي الحال في عدد من هواتف "شاومي"، أو التفاعل مع حواسيب "لينوفو" دون الحاجة إلى لمس لوحة المفاتيح أو الشاشة أو استخدام الماوس بشكل مباشر.