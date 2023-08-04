فيديو يثير غضبا في تركيا.. متحولة جنسياً تعتدي على طبيبة بسبب "قطة"

شفق نيوز / أثار اعتداء متحولة جنسياً على طبيبة بيطرية بعد نفوق قطتها غضباً واسعاً في تركيا، حيث يستعد بياطرة أنقرة للاحتجاج في الـ6 من أغسطس على العنف الذي تعرضت له زميلتهم.

ووقعت الحادثة في العيادة البيطرية المملوكة لسيرين إيروغلو في منطقة تشانكايا في العاصمة التركية، حيث جلبت امرأة متحولة تدعى إيه كيه قطتها "فيكتوريا" التي ولدت قبل الأوان إلى العيادة لأنها أصيبت بالعدوى.

وتوفيت القطة بعد 4 أيام من تلقيها العلاج، فداهمت مالكتها المكان مع أصدقائها الأربعة، وهاجمت الطبيبة سيرين إيروغلو، حيث قامت بصفعها وشد شعرها وضربها على رأسها.

وتم توثيق الحادثة بواسطة الكاميرا الأمنية، حيث أظهر الفيديو المعتدية وهي تهاجم الطبيبة قائلا: "سأخنقك، انتظري ماذا سأفعل بك أيضا. هذا كل شيء، ها هي العيادة"، وتم نقلها لاحقا إلى مركز الشرطة ليفرج عنها بعد التحقيق.

#VeterinerHekimeŞiddeteSonGörevi başında şiddete uğrayan meslektaşımız Veteriner Hekim Ceren Eroğlu’nun yanında olduğumuzu bildirir; yaşatmayı ve şifa vermeyi ilke edinmiş bir meslek grubu olarak sesimiz duyulmadığı takdirde tüm Anayasal haklarımızı kullanacağız. pic.twitter.com/fpx5i4LfuE — Yozgat Veteriner Hekimler Odası (@YozgatVHO) August 3, 2023

في غضون ذلك، أعلن الأطباء البيطريون في أنقرة أنهم سيتوقفون عن العمل يوم 6 أغسطس احتجاجا على العنف الذي يتعرضون له أثناء قيامهم بعملهم، مشيرين إلى أنه سيتم التعامل مع حالات الطوارئ فقط.

من جهته، قال رئيس الغرفة البيطرية في منطقة أنقرة أحمد بيدين: "لا نهاية للهجمات على زملائنا الذين يعملون في مجال صحة الحيوان والصحة العامة وصحة البيئة، والذين يعملون بتفان على مدار 24 ساعة في اليوم".

مضيفا: "نريد أن يكون الأطباء البيطريون مشمولين بقانون العنف في الصحة. لأن هذه الحوادث زادت بشكل كبير في الآونة الأخيرة. ونعلن لجميع السلطات أنه ينبغي اتخاذ إجراءات عاجلة لذلك".