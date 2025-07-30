غضب في ألمانيا بعد "إعدام" 12 قرداً في حديقة للحيوانات

شفق نيوز- برلين

أثارت حديقة حيوانات نورمبرغ، في جنوب ألمانيا، يوم الأربعاء، غضباً عارماً بعدما قامت بـ"إعدام" 12 قرد بابون، عازية السبب إلى "الاكتظاظ الشديد" في القفص المخصص لهذه الحيوانات.

وقالت إدارة الحديقة في بيان رسمي، إنها كانت قد أعلنت عن نيتها تنفيذ هذه الخطوة في شباط/ فبراير الماضي "رغم أننا ندرك أن هذا القرار يُزعج الكثيرين ويُقلقهم ويُثير غضبهم".

وتزامن تنفيذ القرار مع احتجاج من سبعة نشطاء دخلوا الحديقة للاعتراض على قتل الحيوانات، فيما أعلنت الشرطة الألمانية عن توقيفهم بسرعة دون وقوع إصابات أو أضرار.

وأوضح مدير الحديقة، داغ إنكي، أن القتل تم استناداً إلى معايير الجمعية الأوروبية لحدائق الحيوان والأحياء المائية، والتي تعتبر "القتل لأغراض إدارة الأعداد وسيلة مشروعة وقد تكون الملاذ الأخير للحفاظ على التوازن داخل المجموعات الحيوانية".

من جانبه، أفاد عالم الأحياء في الحديقة، يورغ بيكمان، بأن الإناث الحوامل والحيوانات التي تُستخدم لأغراض البحث العلمي لم يتم استهدافها، مشيراً إلى أن عملية القتل تمت رمياً بالرصاص وفقاً لمعايير رعاية الحيوان، وأن جثث القرود استُخدمت كغذاء للحيوانات المفترسة داخل الحديقة.

في المقابل، أعلنت منظمتا "برو وايلد لايف" والجمعية الألمانية لقانون رعاية الحيوان، عن تقديم شكوى قانونية ضد إدارة الحديقة، معتبرتين أن قتل 12 قرداً سليماً يمثل انتهاكاً واضحاً لمبادئ رعاية الحيوان.

وأوضحت المنظمتان أن مؤسسات أخرى كانت مستعدة لاستقبال قرود البابون، ما يجعل قرار القتل غير مبرر. كما اتهمتا حديقة نورمبرغ بسوء إدارة المجموعة، مشيرتين إلى أن القفص الذي كان يعيش فيه 45 قرداً مصممٌ في الأصل لاستيعاب 25 فقط، أي بزيادة تبلغ 80%، ما أدى إلى توتر وصراعات بين الحيوانات.