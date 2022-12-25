غضب جماهيري عراقي من رفضهما المشاركة.. هل يطيح خليجي 25 بنجومية "الساهر والمهندس"؟

شفق نيوز/ أثار رفض الفنانين العراقيين كاظم الساهر وماجد المهندس المشاركة في حفل افتتاح بطولة خليجي 25 التي ستقام في محافظة البصرة في العام المقبل، غضباً واستياءً شديدين في الشارع العراقي، ليصل الحد لدى البعض باتهامهما بـ"الخيانة والتنكر" لوطنهما.

وكالة شفق نيوز تابعت ردود الأفعال الغاضبة من الساهر والمهندس بسبب موقفهما "غير المبرر" لدى الكثير من العراقيين، وهو ما وضعهما في زاوية حرجة امام جمهورهما بعد أن انتشرت في وسائل اعلام ومواقع التواصل الاجتماعي دعوة رسمية من قبل وزير الشباب والرياضة السابق عدنان درجال، موجهة إلى "القيصر" لحضور بطولة خليجي 25، لكنه رفض المشاركة.

أما ماجد المهندس الذي يحمل الجنسية السعودية، فقد اعتذر عن حضور خليجي 25 لكنه وعد الجمهور العراقي والخليجي بعمل غنائي يخص التجمع الخليجي.

غير أن تغريدة للمهندس استفزت الجمهور العراقي وأجهضت محاولته لكسب الجمهور مجدداً من خلال ما وعد به من إنتاج عمل غنائي خاص بالبطولة الخليجي، إذ كتب المهندس على حسابه في "تويتر"، قائلاً "دائماً سباق يا ابو ناصر الوفي، يشرفني المشاركة بتكريم الفنان الكبير طلال مداح رحمه الله"، وهو ما أثار غضب العراقيين حيث رأوا أن حضور خليجي 25 أولى من تكريم فنان متوفى.

لكن الساهر الذي رفض الدعوة بحسب الجهات الرسمية العراقية آثر السكوت ازاء اتهامات واسعة وصلت "حد الخيانة" ونكران الوطن، وذلك للمرة الاولى بتاريخه الغنائي.

وواجه الساهر تلك الاتهامات عبر تعليقات الاف المتابعين العراقيين على حسابه الرسمي في مواقع التواصل لاسيما بعد نشره صورا لحفل أقامه ليلة الجمعة في دبي.

وتناول ناشطون على مواقع التواصل منشورات لهم تعتب على القيصر، في حين شدد اخرون من تصعيد هجومهم ازاء رفضه، إلا أن آخرين قللوا من اهمية الموضوع كون العراق يمتلك قامات كبيرة، كما لم تخلو منشورات التواصل من الدفاع عن الساهر من قبل محبيه من العراقيين والجمهور العربي.