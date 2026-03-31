"غزو مفاجئ".. ذباب أسود لاسع يرعب سكان ولاية أميركية

هاجمت موجات كبيرة من الذباب الأسود اللاسع سكان جنوب ولاية كاليفورنيا الأميركية، حيث تستهدف هذه الحشرات الناس والحيوانات الأليفة في سفوح وادي سان غابرييل، مسببةً طفحاً جلدياً أحمر اللون وحكة شديدة.

وتظهر هذه الحشرات، التي تصنف كنوع من الذباب الأسود الشائع في مناطق الأنهار، بأعداد غير معتادة لهذا الموسم، ما أثار قلق السكان المحليين في مجتمعات مثل أزوسا وألتادينا وغليندورا وسان ديماس الأميركية.

وقالت أناييس ميدينا دياز، مديرة الاتصالات في منطقة مكافحة البعوض والناقلات في وادي سان غابرييل، إن "هذا ذباب صغير جدا، أصغر من البعوضة، ويتكاثر عادة في المياه الجارية".

وأضافت أن أعداد الذباب ارتفعت إلى المئات في وقت أبكر بكثير من المعتاد، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لكنها طمأنت السكان بأن الذباب الأسود مزعج لكنه لا ينقل الأمراض.

ويزدهر الذباب في المياه سريعة الجريان مثل نهر سان غابرييل، حيث توفر البيئات المثالية لنمو اليرقات قبل خروج الذباب البالغ وانتشاره في المجتمعات المجاورة.

وأدى الطقس الشتوي الدافئ غير المعتاد وذوبان الثلوج المبكر إلى خلق ظروف مثالية لتكاثر الذباب بسرعة أكبر من المعتاد.

ويشير السكان إلى تعرضهم للدغات متكررة طوال اليوم، وقد عانى بعضهم من ردود فعل تحسسية بعد التعرض الطويل لهذه الحشرات. كما تترك لدغات الذباب بقعا جلدية كبيرة ومثيرة للحكة، حتى عند ارتداء الملابس الواقية أو استخدام طارد الحشرات.

كما حذر مسؤولو مكافحة الحشرات من مراقبة المسطحات المائية الزخرفية في المنازل، مثل النوافير والجداول الصغيرة، لأن المياه المتراكمة فيها قد تصبح مواقع لتكاثر الذباب، ما يزيد من أعدادها محليا.