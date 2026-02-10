غرينلاند.. اكتشاف آثار حضارة بشرية عمرها 4500 عام

شفق نيوز- متابعة

أعلن علماء آثار من جامعة كالغاري الأميركية وجامعة غرينلاند اكتشاف آثار لحضارة بشرية تعود إلى أكثر من 4500 عام في أرخبيل "كيتيسوت" شمال غرينلاند، في دليل على مهارات بحرية متقدمة لدى سكان المنطقة الأوائل.

وأشارت نتائج الاكتشاف إلى أن شعب الباليو إسكيمو امتلك قدرات متطورة في الملاحة البحرية، مكّنته من استغلال الموارد القطبية والتأثير في النظام البيئي المحلي.

ويقع أرخبيل كيتيسوت في منطقة بيكيالاسورسوك، وهي منطقة تضم مسطحات مائية مفتوحة لا تتجمد شتاءً، حيث قطع البشر مسافات لا تقل عن 50 كيلومتراً عبر البحر المفتوح وسط ظروف قاسية.

وقال الدكتور ماثيو وولز من جامعة كالغاري إن "الرحلات البحرية على القوارب ذات الهياكل الخشبية كانت تتطلب نقل أفراد العائلات والمؤن عبر مياه خطرة، ما يدل على مستوى عالٍ من المهارات البحرية".

وأضاف أن الباحثين وثقوا نحو 300 موقع في الأرخبيل، تضم حلقات خيام ومواقد وأدوات صيد، ما يشير إلى زيارات متكررة واستخدام طويل الأمد للجزر.

وبيّنت الدراسة أن الباليو إسكيمو كانوا يجهّزون المؤن والحيوانات للصيد، ويربطون بين النظم البيئية البحرية والبرية، ما أثّر في توزيع المغذيات والتنوع البيولوجي. كما لعبت مهارات الملاحة دوراً مهماً في بنيتهم الاجتماعية، إذ تطلبت تنسيقاً ومعرفة بالتيارات والطقس.

وأشار الباحثون إلى أن تفاعلهم مع الموارد البحرية جعلهم بمثابة "مهندسين بيئيين"، الأمر الذي ساهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي، وأظهر قدرتهم على التكيف مع الظروف القاسية وبناء أساليب مستدامة للتعامل مع البيئة.

ويأتي هذا الاكتشاف في وقت عاد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مع بداية ولايته الثانية في عام 2026، إلى إثارة ملف الاستحواذ على جزيرة غرينلاند الاستراتيجية الغنية بالمعادن، مهدداً بفرض رسوم جمركية على الدنمارك وحلفاء أوروبيين للضغط باتجاه السيطرة عليها، وسط ردود فعل أوروبية رافضة ومساعٍ كندية وفرنسية لتعزيز الحضور الدبلوماسي في المنطقة.