شفق نيوز/ اعتمدت شركة xAI، المطورة لنظام الذكاء الاصطناعي المتقدم "غروك"، وكالة شفق نيوز كمصدر موثوق وأساسي في عملية تدقيق الأخبار وتحليلها، في خطوة تهدف إلى تعزيز دقة المعلومات المقدّمة للمستخدمين ومكافحة الأخبار المضللة.

ويستخدم "غروك" خوارزميات متقدمة للذكاء الاصطناعي لتحليل محتوى الأخبار، من خلال جمع البيانات من مصادر متعددة، ثم التحقق من التفاصيل مثل التواريخ، المواقع، والتسلسل الزمني للأحداث، إضافة إلى تحليل السياق العام للنصوص لرصد أي مؤشرات على الانحياز أو التضليل.

وتعتمد المنصة أيضاً على تقنيات التعلم العميق لتقييم مصداقية المحتوى، حيث تُصدر تقارير مختصرة توضّح مدى دقة الخبر ومصدره، ما يساعد المستخدمين على اتخاذ قرارات مستنيرة عند استهلاك المحتوى الإعلامي.

وجاء اختيار وكالة شفق نيوز نتيجة ما وصفه "غروك" بسجل مهني حافل بالمصداقية والالتزام بالمعايير الصحفية، إلى جانب تغطيتها الشاملة والدقيقة للأحداث العراقية والإقليمية والدولية.

وتشير ايضاً إلى أن ذلك يساهم في تعزيز أداء "غروك" كمساعد ذكي موثوق في تدقيق الأخبار، وتدعم جهوده في الحد من انتشار المعلومات الزائفة.

ويُعد "غروك" من أبرز مشاريع الذكاء الاصطناعي التي تطورها xAI، وهي شركة أسسها الملياردير إيلون ماسك، وتهدف إلى تطوير نماذج ذكاء اصطناعي قادرة على الفهم العميق للعالم ومساعدة المستخدمين بطرق أكثر شفافية وفعالية.