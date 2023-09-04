غرفة صيادلة أوروبية: لا تقسموا قرص الدواء الى نصفين

شفق نيوز/ حذّرت غرفة الصيادلة بولاية هيسن ‫الألمانية، اليوم الاثنين، من خطورة تقسيم قرص الدواء إذا لم يكن مخصصا لهذا الغرض؛ حيث ‫قد تترتب على ذلك عواقب "وخيمة".

‫وأضافت الغرفة أن احتواء قرص الدواء على حز في منتصفه لا يعني بالضرورة ‫إمكانية تقسيمه؛ حيث قد تقتصر أهمية وجود هذا الحيز على تمييز الدواء عن ‫غيره بسهولة.

‫وفي حالة مواجهة صعوبة في تناول قرص الدواء بسبب حجمه الكبير، فيمكن ‫حينئذ استشارة الطبيب أو الصيدلاني بشأن إمكانية تغييره بدواء آخر له ‫نفس المفعول وبحجم أصغر.

‫ليس بسكين المطبخ

من ناحية أخرى، حذّرت الغرفة من تقسيم أقراص الدواء المخصصة للتقسيم ‫بواسطة سكين المطبخ؛ حيث قد يتسبب ذلك في فقدان المادة الفعالة في حالة ‫عدم التقسيم بشكل سليم وتفتت أجزاء من القرص، لذا تعد أداة تقسيم ‫الأقراص الخيار الأنسب لتقسيم قرص الدواء.

وبشكل عام، يراعى تناول قرص الدواء المقسم على الفور، وذلك تجنبا لفقدان ‫مفعوله.