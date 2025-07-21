غداً في جنوب العراق.. رياح مثيرة للغبار وارتفاع عالٍ للأمواج

شفق نيوز- بغداد

توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، مساء اليوم الاثنين، نشاط لرياح مثيرة للغبار في مدن جنوب البلاد غداً الثلاثاء، فضلاً عن ارتفاع عالٍ للأمواج على سواحل محافظة البصرة.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "من المتوقع أن تشهد مدن جنوب البلاد نشاطاً ملحوظاً في الرياح الشمالية الغربية خلال ساعات نهار يوم غد الثلاثاء، لتصل سرعة هباتها إلى 50 كم/ساعة، مثيرة للغبار ما يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية بين 2-4 كم، وأقل أحياناً في المناطق الصحراوية".

وأضافت "كما يتوقع ارتفاع عالي للأمواج على سواحل مدينة البصرة".

وتابعت، "لذلك يُفضل توخي الحذر لسالكي الطرق الخارجية وكذلك الملاحة البحرية أو الأنشطة الساحلية".